Пермский депутат вспомнил, как работал ведущим на радио

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников десять лет работал в эфире радиостанции «Максимум». В честь Дня радио, который отмечают в России 7 мая, бывший ведущий поделился воспоминаниями в своем telegram-канале.
«Десять лет проработал в одном из самых первых коммерческих радиохолдингов России „Радио Максимум“ в Перми. Меня многому научила работа на радио. Бесспорно, это умение формулировать мысли, держать внимание аудитории и конечно общению с жителями края. Это именно те навыки, которые необходимы депутату в его деятельности», — рассказал Постников.
Он добавил, что работа на радио помогла ему построить карьеру в дальнейшем. Так, Постников благодаря популярности смог заключать крупные контракты и преуспеть в рекламном бизнесе.
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Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников десять лет работал в эфире радиостанции «Максимум». В честь Дня радио, который отмечают в России 7 мая, бывший ведущий поделился воспоминаниями в своем telegram-канале. «Десять лет проработал в одном из самых первых коммерческих радиохолдингов России „Радио Максимум“ в Перми. Меня многому научила работа на радио. Бесспорно, это умение формулировать мысли, держать внимание аудитории и конечно общению с жителями края. Это именно те навыки, которые необходимы депутату в его деятельности», — рассказал Постников. Он добавил, что работа на радио помогла ему построить карьеру в дальнейшем. Так, Постников благодаря популярности смог заключать крупные контракты и преуспеть в рекламном бизнесе.