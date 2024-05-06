06 мая 2024

Пермский депутат вспомнил, как работал ведущим на радио

Пермский депутат Постников: работа на радио научила формулировать мысли
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, глава города, руки
Работа на радио помогла депутату в бизнесе и политике Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников десять лет работал в эфире радиостанции «Максимум». В честь Дня радио, который отмечают в России 7 мая, бывший ведущий поделился воспоминаниями в своем telegram-канале.

«Десять лет проработал в одном из самых первых коммерческих радиохолдингов России „Радио Максимум“ в Перми. Меня многому научила работа на радио. Бесспорно, это умение формулировать мысли, держать внимание аудитории и конечно общению с жителями края. Это именно те навыки, которые необходимы депутату в его деятельности», — рассказал Постников.

Он добавил, что работа на радио помогла ему построить карьеру в дальнейшем. Так, Постников благодаря популярности смог заключать крупные контракты и преуспеть в рекламном бизнесе.

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Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников десять лет работал в эфире радиостанции «Максимум». В честь Дня радио, который отмечают в России 7 мая, бывший ведущий поделился воспоминаниями в своем telegram-канале. «Десять лет проработал в одном из самых первых коммерческих радиохолдингов России „Радио Максимум“ в Перми. Меня многому научила работа на радио. Бесспорно, это умение формулировать мысли, держать внимание аудитории и конечно общению с жителями края. Это именно те навыки, которые необходимы депутату в его деятельности», — рассказал Постников. Он добавил, что работа на радио помогла ему построить карьеру в дальнейшем. Так, Постников благодаря популярности смог заключать крупные контракты и преуспеть в рекламном бизнесе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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