Челябинский генерал МВД Скоков поздравил ветеранов с Днем Победы. Фото

08 мая 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Генерал посетил ветеранов войны, много лет прослуживших в органах внутренних дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU В преддверии празднования Дня Великой Победы начальник ГУ МВД России по челябинской области генерал Михаил Скоков посетил ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства «В преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы в органах внутренних дел Челябинской области проходят мероприятия, на которых чествуют защитников Отечества. Сегодня начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков совместно с председателем Челябинской организации Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел Валерием Маскаевым посетил старших товарищей», — рассказали в пресс-службе ведомства. В полицейском главке уточнили, что почетный ветеран МВД Иван Фотеевич Томин подростком работал фрезеровщиком, выпуская прибору управления для танков и орудий. С 24 лет он служил в органах внутренних дел, ушел в отставку через 26 лет в звании майора милиции. Скоков поблагодарил ветерана за неимоверные усилия по оказанию помощи фронту, за достойную службу в милиции в мирное время и пообещал навестить его летом на 95-летний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Сергеичев отдал 47 лет службе в милиции, имеет множество наград. За заслуги участников войны перед Родиной, мужество и самоотверженность ему присвоено специальное звание полковника милиции. Скоков уважительно назвал Николая Сергеичева «образцом мужества и героизма», «солдатом, кто принес Победу». Ранее URA.RU сообщало, что полицейские Челябинской области поздравили жителей региона видеоклипом, посвященным празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Участники ведомственного вокального ансамбля выбрали для записи патриотической песни памятные каждому челябинцу монументы. Генерал Скоков поздравил вететанов ВОВ, много лет отдавших службе в органах внутренних дел Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области Челябинский генерал полиции Скоков поздравил ветеранов с наступающим праздником Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии празднования Дня Великой Победы начальник ГУ МВД России по челябинской области генерал Михаил Скоков посетил ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства «В преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы в органах внутренних дел Челябинской области проходят мероприятия, на которых чествуют защитников Отечества. Сегодня начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков совместно с председателем Челябинской организации Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел Валерием Маскаевым посетил старших товарищей», — рассказали в пресс-службе ведомства. В полицейском главке уточнили, что почетный ветеран МВД Иван Фотеевич Томин подростком работал фрезеровщиком, выпуская прибору управления для танков и орудий. С 24 лет он служил в органах внутренних дел, ушел в отставку через 26 лет в звании майора милиции. Скоков поблагодарил ветерана за неимоверные усилия по оказанию помощи фронту, за достойную службу в милиции в мирное время и пообещал навестить его летом на 95-летний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Сергеичев отдал 47 лет службе в милиции, имеет множество наград. За заслуги участников войны перед Родиной, мужество и самоотверженность ему присвоено специальное звание полковника милиции. Скоков уважительно назвал Николая Сергеичева «образцом мужества и героизма», «солдатом, кто принес Победу». Ранее URA.RU сообщало, что полицейские Челябинской области поздравили жителей региона видеоклипом, посвященным празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Участники ведомственного вокального ансамбля выбрали для записи патриотической песни памятные каждому челябинцу монументы.