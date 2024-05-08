Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

08 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Виталий Савельев сейчас возглавляет Минтранспорта РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности министра транспорта Виталия Савельева рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства РФ. Об этом рассказали сразу несколько источников, знакомых с проведением кадровых консультаций. «Виталий Савельев рассматривается пост вице-премьера. После согласования выбранный кандидат войдет в новый состав правительства России», — рассказали собеседники издания РБК. Два из пяти источников отмечают, что в данный момент обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера. Сейчас сферу логистики и перевозок относят к компетенции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и прочей инфраструктуры — к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Предполагается, что все эти направления объединят в один функционал. После инаугурации Владимира Путина на посту президента правительство России ушло в отставку, пишет телеканал «360» . О том, как будет проходить процедура назначения премьера, его заместителей и министров в беседе с URA.RU подробно рассказал депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственный за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина. Политолог Сергей Маркелов в интервью «Царьграду» выразил мнение, что перестановка «системно ничего не поменяет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталия Савельева рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства РФ. Об этом рассказали сразу несколько источников, знакомых с проведением кадровых консультаций. «Виталий Савельев рассматривается пост вице-премьера. После согласования выбранный кандидат войдет в новый состав правительства России», — рассказали собеседники издания РБК. Два из пяти источников отмечают, что в данный момент обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера. Сейчас сферу логистики и перевозок относят к компетенции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и прочей инфраструктуры — к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Предполагается, что все эти направления объединят в один функционал. После инаугурации Владимира Путина на посту президента правительство России ушло в отставку, пишет телеканал «360». О том, как будет проходить процедура назначения премьера, его заместителей и министров в беседе с URA.RU подробно рассказал депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственный за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина. Политолог Сергей Маркелов в интервью «Царьграду» выразил мнение, что перестановка «системно ничего не поменяет».