08 мая 2024

Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Савельев сейчас возглавляет Минтранспорта РФ
Виталий Савельев сейчас возглавляет Минтранспорта РФ Фото:

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталия Савельева рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства РФ. Об этом рассказали сразу несколько источников, знакомых с проведением кадровых консультаций.

«Виталий Савельев рассматривается пост вице-премьера. После согласования выбранный кандидат войдет в новый состав правительства России», — рассказали собеседники издания РБК.

Два из пяти источников отмечают, что в данный момент обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера. Сейчас сферу логистики и перевозок относят к компетенции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и прочей инфраструктуры — к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Предполагается, что все эти направления объединят в один функционал.

После инаугурации Владимира Путина на посту президента правительство России ушло в отставку, пишет телеканал «360». О том, как будет проходить процедура назначения премьера, его заместителей и министров в беседе с URA.RU подробно рассказал депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственный за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина. Политолог Сергей Маркелов в интервью «Царьграду» выразил мнение, что перестановка «системно ничего не поменяет».

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Исполняющий обязанности министра транспорта Виталия Савельева рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства РФ. Об этом рассказали сразу несколько источников, знакомых с проведением кадровых консультаций. «Виталий Савельев рассматривается пост вице-премьера. После согласования выбранный кандидат войдет в новый состав правительства России», — рассказали собеседники издания РБК. Два из пяти источников отмечают, что в данный момент обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера. Сейчас сферу логистики и перевозок относят к компетенции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и прочей инфраструктуры — к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Предполагается, что все эти направления объединят в один функционал. После инаугурации Владимира Путина на посту президента правительство России ушло в отставку, пишет телеканал «360». О том, как будет проходить процедура назначения премьера, его заместителей и министров в беседе с URA.RU подробно рассказал депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственный за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина. Политолог Сергей Маркелов в интервью «Царьграду» выразил мнение, что перестановка «системно ничего не поменяет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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