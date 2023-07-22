Шеф Ивлев установит рекорд России на фестивале в Екатеринбурге. Видео

23 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Константин Ивлев приготовит рулет весом в 30 кг на фестивале «Да, шеф!» в Екатеринбурге Фото: Московец Илья © URA.RU Шеф-повар Константин Ивлев на втором дне фестиваля «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовит большой рулет из ветчины с сыром и майонезом. Он войдет в Книгу рекордов России, сообщают в соцсети. «Константин Ивлев начал устанавливать рекорд России. Он готовит самый большой рулетик из ветчины и майонеза на фестивале „Да, шеф!“ в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Вес рулета составит более 30 килограмм, сообщают в telegram-канале «Екатеринбург. Город Молодежи». Попробовать рулет сможет каждый гость фестиваля. Рекорд зафиксирует редактор российской книги рекордов Станислав Коненко. Ивлев прилетел в Екатеринбург 22 июля ради фестиваля «Да, шеф!», на котором проходит состязание поваров. Здесь именитый шеф-повар признался в любви к екатеринбургскому майонезу ЕЖК, добавив, что возит его из уральской столицы в Москву. Также он раскрыл, что считает Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге.

Шеф-повар Константин Ивлев на втором дне фестиваля «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовит большой рулет из ветчины с сыром и майонезом. Он войдет в Книгу рекордов России, сообщают в соцсети. «Константин Ивлев начал устанавливать рекорд России. Он готовит самый большой рулетик из ветчины и майонеза на фестивале „Да, шеф!“ в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Вес рулета составит более 30 килограмм, сообщают в telegram-канале «Екатеринбург. Город Молодежи». Попробовать рулет сможет каждый гость фестиваля. Рекорд зафиксирует редактор российской книги рекордов Станислав Коненко. Ивлев прилетел в Екатеринбург 22 июля ради фестиваля «Да, шеф!», на котором проходит состязание поваров. Здесь именитый шеф-повар признался в любви к екатеринбургскому майонезу ЕЖК, добавив, что возит его из уральской столицы в Москву. Также он раскрыл, что считает Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге.