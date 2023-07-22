Шеф-повар Константин Ивлев на втором дне фестиваля «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовит большой рулет из ветчины с сыром и майонезом. Он войдет в Книгу рекордов России, сообщают в соцсети.
«Константин Ивлев начал устанавливать рекорд России. Он готовит самый большой рулетик из ветчины и майонеза на фестивале „Да, шеф!“ в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».
Вес рулета составит более 30 килограмм, сообщают в telegram-канале «Екатеринбург. Город Молодежи». Попробовать рулет сможет каждый гость фестиваля. Рекорд зафиксирует редактор российской книги рекордов Станислав Коненко.
Ивлев прилетел в Екатеринбург 22 июля ради фестиваля «Да, шеф!», на котором проходит состязание поваров. Здесь именитый шеф-повар признался в любви к екатеринбургскому майонезу ЕЖК, добавив, что возит его из уральской столицы в Москву. Также он раскрыл, что считает Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге.
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