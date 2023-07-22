22 июля 2023

Шеф Ивлев установит рекорд России на фестивале в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Екатеринбург, ивлев константин
Константин Ивлев приготовит рулет весом в 30 кг на фестивале «Да, шеф!» в Екатеринбурге Фото:

Шеф-повар Константин Ивлев на втором дне фестиваля «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовит большой рулет из ветчины с сыром и майонезом. Он войдет в Книгу рекордов России, сообщают в соцсети.

«Константин Ивлев начал устанавливать рекорд России. Он готовит самый большой рулетик из ветчины и майонеза на фестивале „Да, шеф!“ в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».

Вес рулета составит более 30 килограмм, сообщают в telegram-канале «Екатеринбург. Город Молодежи». Попробовать рулет сможет каждый гость фестиваля. Рекорд зафиксирует редактор российской книги рекордов Станислав Коненко.

Ивлев прилетел в Екатеринбург 22 июля ради фестиваля «Да, шеф!», на котором проходит состязание поваров. Здесь именитый шеф-повар признался в любви к екатеринбургскому майонезу ЕЖК, добавив, что возит его из уральской столицы в Москву. Также он раскрыл, что считает Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шеф-повар Константин Ивлев на втором дне фестиваля «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовит большой рулет из ветчины с сыром и майонезом. Он войдет в Книгу рекордов России, сообщают в соцсети. «Константин Ивлев начал устанавливать рекорд России. Он готовит самый большой рулетик из ветчины и майонеза на фестивале „Да, шеф!“ в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Вес рулета составит более 30 килограмм, сообщают в telegram-канале «Екатеринбург. Город Молодежи». Попробовать рулет сможет каждый гость фестиваля. Рекорд зафиксирует редактор российской книги рекордов Станислав Коненко. Ивлев прилетел в Екатеринбург 22 июля ради фестиваля «Да, шеф!», на котором проходит состязание поваров. Здесь именитый шеф-повар признался в любви к екатеринбургскому майонезу ЕЖК, добавив, что возит его из уральской столицы в Москву. Также он раскрыл, что считает Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...