В Челябинске за месяц подешевели студии на вторичном рынке

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ЖК Amundsen. Екатеринбург, светильники, обеденная зона, кухня, шоу рум, квартира-студия
Купить недорогую студию на вторичном рынке в Челябинске в среднем  можно купить за 1 млн 149 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 5%, с 88 тысяч 110 рублей до 86 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент максимальная стоимость студий составляет 7 млн рублей за объект, минимальная — чуть больше миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 4,9%. Если в середине апреля данные объекты продавались по 88 тысяч 110 рублей за квадрат, то в начале мая их уже можно было приобрести по 86 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Тем не менее за год, а именно с мая 2023 года, квартиры-студии на вторичном рынке выросли в цене на 20 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент купить недорогую студию на вторичном рынке в Челябинске в среднем можно купить за 1 млн 149 тысяч, самые дорогие студии в городе продаются по 7 млн рублей за объект.

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В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 5%, с 88 тысяч 110 рублей до 86 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент максимальная стоимость студий составляет 7 млн рублей за объект, минимальная — чуть больше миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 4,9%. Если в середине апреля данные объекты продавались по 88 тысяч 110 рублей за квадрат, то в начале мая их уже можно было приобрести по 86 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из динамики цен на сайте Restate. Тем не менее за год, а именно с мая 2023 года, квартиры-студии на вторичном рынке выросли в цене на 20 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент купить недорогую студию на вторичном рынке в Челябинске в среднем можно купить за 1 млн 149 тысяч, самые дорогие студии в городе продаются по 7 млн рублей за объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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