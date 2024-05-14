В Челябинске за месяц подешевели студии на вторичном рынке

14 мая 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Купить недорогую студию на вторичном рынке в Челябинске в среднем можно купить за 1 млн 149 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 5%, с 88 тысяч 110 рублей до 86 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент максимальная стоимость студий составляет 7 млн рублей за объект, минимальная — чуть больше миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 4,9%. Если в середине апреля данные объекты продавались по 88 тысяч 110 рублей за квадрат, то в начале мая их уже можно было приобрести по 86 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из динамики цен на сайте Restate. Тем не менее за год, а именно с мая 2023 года, квартиры-студии на вторичном рынке выросли в цене на 20 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент купить недорогую студию на вторичном рынке в Челябинске в среднем можно купить за 1 млн 149 тысяч, самые дорогие студии в городе продаются по 7 млн рублей за объект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 5%, с 88 тысяч 110 рублей до 86 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент максимальная стоимость студий составляет 7 млн рублей за объект, минимальная — чуть больше миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 18 апреля по 8 мая 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились на 4,9%. Если в середине апреля данные объекты продавались по 88 тысяч 110 рублей за квадрат, то в начале мая их уже можно было приобрести по 86 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из динамики цен на сайте Restate. Тем не менее за год, а именно с мая 2023 года, квартиры-студии на вторичном рынке выросли в цене на 20 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент купить недорогую студию на вторичном рынке в Челябинске в среднем можно купить за 1 млн 149 тысяч, самые дорогие студии в городе продаются по 7 млн рублей за объект.