В Свердловской области сняли ограничения, введенные из-за теракта в «Крокусе»

14 мая 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Теперь проверка посетителей станет не обязательной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловчан перестанут досматривать и просить пройти через рамки металлодетектора на культурных площадках. В регионе сняты все ограничения, которые вводились после теракта в «Крокус Сити Холле». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 26.03.2024 № 57-РГ „О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области“», — говорится в документе. Он подписан 14 мая исполняющим обязанности свердловского губернатора Олегом Чемезовым. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», погибли 143 человека, количество пострадавших достигло около 360 человек. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После этого в Свердловской области разрешали проводить только те мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчан перестанут досматривать и просить пройти через рамки металлодетектора на культурных площадках. В регионе сняты все ограничения, которые вводились после теракта в «Крокус Сити Холле». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 26.03.2024 № 57-РГ „О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области“», — говорится в документе. Он подписан 14 мая исполняющим обязанности свердловского губернатора Олегом Чемезовым. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», погибли 143 человека, количество пострадавших достигло около 360 человек. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После этого в Свердловской области разрешали проводить только те мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности.