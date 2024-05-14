В Свердловской области сняли ограничения, введенные из-за теракта в «Крокусе»

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Проверка посетителей в ТРЦ Кристалл. Тюмень , металлодетектор, металлоискатель
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Свердловчан перестанут досматривать и просить пройти через рамки металлодетектора на культурных площадках. В регионе сняты все ограничения, которые вводились после теракта в «Крокус Сити Холле». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 26.03.2024 № 57-РГ „О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области“», — говорится в документе. Он подписан 14 мая исполняющим обязанности свердловского губернатора Олегом Чемезовым.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», погибли 143 человека, количество пострадавших достигло около 360 человек. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После этого в Свердловской области разрешали проводить только те мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности.

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Свердловчан перестанут досматривать и просить пройти через рамки металлодетектора на культурных площадках. В регионе сняты все ограничения, которые вводились после теракта в «Крокус Сити Холле». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 26.03.2024 № 57-РГ „О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области“», — говорится в документе. Он подписан 14 мая исполняющим обязанности свердловского губернатора Олегом Чемезовым. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», погибли 143 человека, количество пострадавших достигло около 360 человек. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После этого в Свердловской области разрешали проводить только те мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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