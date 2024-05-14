14 мая 2024

«Солнцепеки» с челябинскими двигателями оказывают поддержку у Часова Яра. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, тос, солнцепек, рсзо,  stock
«Солнцепеки» поразили противника в районе Часов Яра Фото:

Системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска ликвидировали укрепленные опорные пункты с пехотой ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ оказывают поддержку штурмовым подразделениям „крылатой пехоты“ у Часова Яра. Уничтожены опорные пункты ВСУ», — говорится в сообщении в telegram-канале МО РФ.

Ранее расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты ВСУ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода.

В апреле российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез».

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Системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска ликвидировали укрепленные опорные пункты с пехотой ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ оказывают поддержку штурмовым подразделениям „крылатой пехоты“ у Часова Яра. Уничтожены опорные пункты ВСУ», — говорится в сообщении в telegram-канале МО РФ. Ранее расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты ВСУ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода. В апреле российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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