Армия и оружие «Солнцепеки» с челябинскими двигателями оказывают поддержку у Часова Яра. Видео 15 мая 2024 в 01:25 Размер текста - 17 + «Солнцепеки» поразили противника в районе Часов Яра Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска ликвидировали укрепленные опорные пункты с пехотой ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ оказывают поддержку штурмовым подразделениям „крылатой пехоты“ у Часова Яра. Уничтожены опорные пункты ВСУ», — говорится в сообщении в telegram-канале МО РФ. Ранее расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты ВСУ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода. В апреле российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска ликвидировали укрепленные опорные пункты с пехотой ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ оказывают поддержку штурмовым подразделениям „крылатой пехоты“ у Часова Яра. Уничтожены опорные пункты ВСУ», — говорится в сообщении в telegram-канале МО РФ. Ранее расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты ВСУ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода. В апреле российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям