Системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска ликвидировали укрепленные опорные пункты с пехотой ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ оказывают поддержку штурмовым подразделениям „крылатой пехоты“ у Часова Яра. Уничтожены опорные пункты ВСУ», — говорится в сообщении в telegram-канале МО РФ.
Ранее расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты ВСУ у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году и оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил производства Челябинского тракторного завода.
В апреле российские войска оставили тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» на одном из участков фронта. Однако ВСУ не смогли поразить технику из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез».
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