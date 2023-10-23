Огнеметные системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили опорные пункты ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, бой произошел возле населенного пункта запорожского направления Вербовое.
«Расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты противника. Бой шел у населенного пункта Вербовое, Запорожское направление», — уточнили в военном ведомстве.
Работы расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Военнослужащие каждый день уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, позиции, блиндажи с бронетехникой ВСУ.
«Получили задачу по нанесению огневого поражения. В кратчайшие сроки выдвинулись на огневую позицию и нанесли поражение. После нашей работы у противников нет шансов выйти из своих укрытий целыми и невредимыми», — сообщил командир огнеметного взвода с позывным «Пламя».
В Минобороны раскрыли некоторые детали работы «Солнцепека». В пакете содержится 24 термобарических снаряда. Когда снаряд попадает в цель, распыляется, а затем воспламеняется взрывоопасная смесь. Достигаются температура в несколько тысяч градусов и избыточное давление. Дальность стрельбы огнеметной системы достигает шести километров. Поражаемые цели контролируют и корректируют расчеты беспилотника.
По данным URA.RU, система оснащена двигателями В-84МС мощностью 840 лошадиных сил. «Солнцепек» наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами.
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