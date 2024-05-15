Минздрав опроверг запрет на лекарства водителям из списка в соцсетях

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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минздрав рф, министерство здравоохранения рф, табличка
Перечень лекарств, распространенный в соцсетях носит информативный характер, заявили в Минздраве Фото:

Минздрав России опроверг информацию о запрете лекарственных препаратов для водителей, распространяемую в социальных сетях. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», — подчеркивается в сообщении Минздрава. Уточняется, что распространяемый список, включающий препараты с седативными и психотропными компонентами, наркотические анальгетики и продукты, содержащие этиловый спирт, предназначен исключительно для информационных целей и не имеет юридической силы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем якобы нежелательно или запрещено. По его словам, перечень был предоставлен ему Минздравом России в ответ на запрос. В список вошло 281 лекарство.

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Минздрав России опроверг информацию о запрете лекарственных препаратов для водителей, распространяемую в социальных сетях. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», — подчеркивается в сообщении Минздрава. Уточняется, что распространяемый список, включающий препараты с седативными и психотропными компонентами, наркотические анальгетики и продукты, содержащие этиловый спирт, предназначен исключительно для информационных целей и не имеет юридической силы. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем якобы нежелательно или запрещено. По его словам, перечень был предоставлен ему Минздравом России в ответ на запрос. В список вошло 281 лекарство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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