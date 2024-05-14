В Магнитогорске в мае пройдет чемпионский парад «Металлурга»

В Магнитогорске Челябинской области 31 мая состоится чемпионский парад, приуроченный к выигрышу хоккейной командной «Металлург» Кубка Гагарина. Об этом сообщил директор «Металлурга» Алексей Жлоба.
«Мы планируем провести чемпионский парад 31 мая. Будет организован стандартный проезд чемпионов по городу с кубком, автограф-сессии в парке „Притяжение“ и в заводоуправлении ММК, а также концертная программа в ледовом дворце», — сообщил изданию «Спорт-Экспресс» Жлоба.
В апреле Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Команда стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.
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