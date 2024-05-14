14 мая 2024

В Магнитогорске в мае пройдет чемпионский парад «Металлурга»

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, хк металлург, хк автомобилист, коробкин егор, зернов денис, набоков илья
Чемпионский парад «Металлурга» пройдет 31 мая Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 31 мая состоится чемпионский парад, приуроченный к выигрышу хоккейной командной «Металлург» Кубка Гагарина. Об этом сообщил директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

«Мы планируем провести чемпионский парад 31 мая. Будет организован стандартный проезд чемпионов по городу с кубком, автограф-сессии в парке „Притяжение“ и в заводоуправлении ММК, а также концертная программа в ледовом дворце», — сообщил изданию «Спорт-Экспресс» Жлоба.

В апреле Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Команда стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.

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В Магнитогорске Челябинской области 31 мая состоится чемпионский парад, приуроченный к выигрышу хоккейной командной «Металлург» Кубка Гагарина. Об этом сообщил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. «Мы планируем провести чемпионский парад 31 мая. Будет организован стандартный проезд чемпионов по городу с кубком, автограф-сессии в парке „Притяжение“ и в заводоуправлении ММК, а также концертная программа в ледовом дворце», — сообщил изданию «Спорт-Экспресс» Жлоба. В апреле Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Команда стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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