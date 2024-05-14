Развлечения Спорт В Магнитогорске в мае пройдет чемпионский парад «Металлурга» 15 мая 2024 в 10:21 Размер текста - 17 + Чемпионский парад «Металлурга» пройдет 31 мая Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 31 мая состоится чемпионский парад, приуроченный к выигрышу хоккейной командной «Металлург» Кубка Гагарина. Об этом сообщил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. «Мы планируем провести чемпионский парад 31 мая. Будет организован стандартный проезд чемпионов по городу с кубком, автограф-сессии в парке „Притяжение“ и в заводоуправлении ММК, а также концертная программа в ледовом дворце», — сообщил изданию «Спорт-Экспресс» Жлоба. В апреле Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Команда стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске Челябинской области 31 мая состоится чемпионский парад, приуроченный к выигрышу хоккейной командной «Металлург» Кубка Гагарина. Об этом сообщил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. «Мы планируем провести чемпионский парад 31 мая. Будет организован стандартный проезд чемпионов по городу с кубком, автограф-сессии в парке „Притяжение“ и в заводоуправлении ММК, а также концертная программа в ледовом дворце», — сообщил изданию «Спорт-Экспресс» Жлоба. В апреле Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей-офф Чемпионата КХЛ. Команда стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям