На челябинском предприятии погибла сотрудница

На одном из предприятий в Челябинской области погибла сотрудница. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СК по региону. По данным URA.RU, женщина получила смертельные травмы, упав в бункер.
«По данному факту следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, на производстве произошел несчастный случай. Предварительно, во время смены женщина упала в бункер. От полученных травм она скончалась на месте.
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