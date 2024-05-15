15 мая 2024

На челябинском предприятии погибла сотрудница

© Служба новостей «URA.RU»
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На предприятии произошел несчастный случай
На предприятии произошел несчастный случай Фото:

На одном из предприятий в Челябинской области погибла сотрудница. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СК по региону. По данным URA.RU, женщина получила смертельные травмы, упав в бункер.

«По данному факту следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, на производстве произошел несчастный случай. Предварительно, во время смены женщина упала в бункер. От полученных травм она скончалась на месте.

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На одном из предприятий в Челябинской области погибла сотрудница. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СК по региону. По данным URA.RU, женщина получила смертельные травмы, упав в бункер. «По данному факту следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, на производстве произошел несчастный случай. Предварительно, во время смены женщина упала в бункер. От полученных травм она скончалась на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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