Взятые пробы отправили на экспертизу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Склады Челябинска наполнили абрикосами из стран СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, в город завезли 45 тонн южных фруктов.

«В Челябинск на склады 15 мая ввезли боле 16 тонн абрикосов из Таджикистана. На следующий день, 16 мая, — уже 29 тонн из Узбекистана», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ароматный груз проконтролировали должностные лица Россельхознадзора. Пробы фруктов отправили в лабораторию. Если продукция соответствует фитосанитарным требованиям, и в ней не будут выявлены карантинные вредные объекты, то все 45 тонн будут разрешены к реализации.

Также 13 и 14 мая в регион завезли черешню. Первая партия весом 40,8 тонны поступила из Узбекистана.

В Челябинск завезли крупные партии абрикосов Фото: пресс-служба Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора