Челябинские склады заполнили абрикосами из Таджикистана и Узбекистана. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, абрикосы
Взятые пробы отправили на экспертизу Фото:

Склады Челябинска наполнили абрикосами из стран СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, в город завезли 45 тонн южных фруктов.

«В Челябинск на склады 15 мая ввезли боле 16 тонн абрикосов из Таджикистана. На следующий день, 16 мая, — уже 29 тонн из Узбекистана», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ароматный груз проконтролировали должностные лица Россельхознадзора. Пробы фруктов отправили в лабораторию. Если продукция соответствует фитосанитарным требованиям, и в ней не будут выявлены карантинные вредные объекты, то все 45 тонн будут разрешены к реализации.

Также 13 и 14 мая в регион завезли черешню. Первая партия весом 40,8 тонны поступила из Узбекистана.

В Челябинск завезли крупные партии абрикосов
В Челябинск завезли крупные партии абрикосов
Фото:

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Склады Челябинска наполнили абрикосами из стран СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, в город завезли 45 тонн южных фруктов. «В Челябинск на склады 15 мая ввезли боле 16 тонн абрикосов из Таджикистана. На следующий день, 16 мая, — уже 29 тонн из Узбекистана», — сообщили URA.RU в ведомстве. Ароматный груз проконтролировали должностные лица Россельхознадзора. Пробы фруктов отправили в лабораторию. Если продукция соответствует фитосанитарным требованиям, и в ней не будут выявлены карантинные вредные объекты, то все 45 тонн будут разрешены к реализации. Также 13 и 14 мая в регион завезли черешню. Первая партия весом 40,8 тонны поступила из Узбекистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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