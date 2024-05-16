Склады Челябинска наполнили абрикосами из стран СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора, в город завезли 45 тонн южных фруктов.
«В Челябинск на склады 15 мая ввезли боле 16 тонн абрикосов из Таджикистана. На следующий день, 16 мая, — уже 29 тонн из Узбекистана», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Ароматный груз проконтролировали должностные лица Россельхознадзора. Пробы фруктов отправили в лабораторию. Если продукция соответствует фитосанитарным требованиям, и в ней не будут выявлены карантинные вредные объекты, то все 45 тонн будут разрешены к реализации.
Также 13 и 14 мая в регион завезли черешню. Первая партия весом 40,8 тонны поступила из Узбекистана.
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