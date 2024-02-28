Греф назвал рискованным создание единого QR-кода для оплаты

29 февраля 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Герман Греф назвал ошибкой внедрение единого QR-кода для оплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самое негативное решение, которое может принять ЦБ РФ, это создать единый QR-код для оплаты на базе Системы быстрых платежей (СБП). С таким заявлением выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе телеконференции по итогам раскрытия отчетностей банка за 2023 год. «Создание единого QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе СБП — самое негативное решение, которое может принять Центробанк. Оно убьет стимул к инновациям у „Сбера“, который активно вкладывается в их развитие», — передает газета «Ведомости» слова Грефа. По его словам, нигде в мире госструктура не генерирует инновации, но для развития данного сектора необходимо, чтобы в технологии инвестировал сам рынок. Также он считает неправильным, когда компания разрабатывала определенную технологию, а надзорный орган ее отбирает и вводит такое регулирование. «На мой взгляд, это колоссальная ошибка. Надеюсь, эта ошибка сделана не будет», — подытожил глава Сбербанка. Осенью 2023 года ЦБ поднял вопрос о создании единого QR-кода. Зампред Банка России Ольга Скоробогатова уверена, что если проигнорировать это, то у россиян будут по 15 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными операции по безналичному расчету.

Самое негативное решение, которое может принять ЦБ РФ, это создать единый QR-код для оплаты на базе Системы быстрых платежей (СБП). С таким заявлением выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе телеконференции по итогам раскрытия отчетностей банка за 2023 год. «Создание единого QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе СБП — самое негативное решение, которое может принять Центробанк. Оно убьет стимул к инновациям у „Сбера“, который активно вкладывается в их развитие», — передает газета «Ведомости» слова Грефа. По его словам, нигде в мире госструктура не генерирует инновации, но для развития данного сектора необходимо, чтобы в технологии инвестировал сам рынок. Также он считает неправильным, когда компания разрабатывала определенную технологию, а надзорный орган ее отбирает и вводит такое регулирование. «На мой взгляд, это колоссальная ошибка. Надеюсь, эта ошибка сделана не будет», — подытожил глава Сбербанка. Осенью 2023 года ЦБ поднял вопрос о создании единого QR-кода. Зампред Банка России Ольга Скоробогатова уверена, что если проигнорировать это, то у россиян будут по 15 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными операции по безналичному расчету.