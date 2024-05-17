Челябинских бойцов СВО наградили орденом Мужества

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Двум бойцам из Карталов вручили орден Мужества и медаль «За храбрость» Фото:
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Двух бойцов СВО из Карталов (Челябинская область) наградили орденом Мужества и медалью «За храбрость II степени». Награды мужчинам вручил замглавы Карталинского района Арсений Куличков, сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».

«Орденом Мужества и медалью „За храбрость II степени“ награждены двое добровольцев из отряда „Барс“. Награды вручил замсекретаря местного отделения партии Арсений Куличков, поблагодарив солдат за верность долгу и огромный вклад в нашу общую победу», — сообщили в ЕР.

В марте ордена Мужества посмертно получили три челябинца. Награды присвоили рядовому Денису Гладких, сержанту Александру Цветову и рядовому Дмитрию Крохину из Сатки.

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Двух бойцов СВО из Карталов (Челябинская область) наградили орденом Мужества и медалью «За храбрость II степени». Награды мужчинам вручил замглавы Карталинского района Арсений Куличков, сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия». «Орденом Мужества и медалью „За храбрость II степени“ награждены двое добровольцев из отряда „Барс“. Награды вручил замсекретаря местного отделения партии Арсений Куличков, поблагодарив солдат за верность долгу и огромный вклад в нашу общую победу», — сообщили в ЕР. В марте ордена Мужества посмертно получили три челябинца. Награды присвоили рядовому Денису Гладких, сержанту Александру Цветову и рядовому Дмитрию Крохину из Сатки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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