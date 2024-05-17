Челябинских бойцов СВО наградили орденом Мужества

Двух бойцов СВО из Карталов (Челябинская область) наградили орденом Мужества и медалью «За храбрость II степени». Награды мужчинам вручил замглавы Карталинского района Арсений Куличков, сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».
«Орденом Мужества и медалью „За храбрость II степени“ награждены двое добровольцев из отряда „Барс“. Награды вручил замсекретаря местного отделения партии Арсений Куличков, поблагодарив солдат за верность долгу и огромный вклад в нашу общую победу», — сообщили в ЕР.
В марте ордена Мужества посмертно получили три челябинца. Награды присвоили рядовому Денису Гладких, сержанту Александру Цветову и рядовому Дмитрию Крохину из Сатки.
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