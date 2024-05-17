В Газе найдены тела трех заложников, убитых в октябре 2023 года

Израильские военные ЦАХАЛ обнаружили в секторе Газа тела трех заложников из своей страны. Об этом сообщает пресс-служба армии страны. Они были вывезены из анклава.
"Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были вывезены из палестинского анклава в Израиль ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК)", - подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в Telegram.
С октября прошлого года проходит военный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. В день начала объявления войны боевики ХАМАС ворвались на музыкальный фестиваль в кибуце (коммуне) Реим, который расположен неподалеку от границы с сектором Газа. Тогда боевики взяли несколько человек в заложники, в том числе и израильских граждан.
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