17 мая 2024

В Газе найдены тела трех заложников, убитых в октябре 2023 года

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В Газе наши тела израильских граждан, убитых в день начала войны между Палестиной и Тель-Авивом
В Газе наши тела израильских граждан, убитых в день начала войны между Палестиной и Тель-Авивом Фото:

Израильские военные ЦАХАЛ обнаружили в секторе Газа тела трех заложников из своей страны. Об этом сообщает пресс-служба армии страны. Они были вывезены из анклава.

"Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были вывезены из палестинского анклава в Израиль ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК)", - подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в Telegram.

С октября прошлого года проходит военный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. В день начала объявления войны боевики ХАМАС ворвались на музыкальный фестиваль в кибуце (коммуне) Реим, который расположен неподалеку от границы с сектором Газа. Тогда боевики взяли несколько человек в заложники, в том числе и израильских граждан.

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Израильские военные ЦАХАЛ обнаружили в секторе Газа тела трех заложников из своей страны. Об этом сообщает пресс-служба армии страны. Они были вывезены из анклава. "Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были вывезены из палестинского анклава в Израиль ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК)", - подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в Telegram. С октября прошлого года проходит военный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа. В день начала объявления войны боевики ХАМАС ворвались на музыкальный фестиваль в кибуце (коммуне) Реим, который расположен неподалеку от границы с сектором Газа. Тогда боевики взяли несколько человек в заложники, в том числе и израильских граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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