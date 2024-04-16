В России ужесточат оборот спирта

17 апреля 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство России поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования для оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предлагается создать специальный реестр компаний, работающих с этим спиртом, следует из документа. «Чтобы попасть в список, организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить уполномоченные органы о своей деятельности. Компании, которые этого не сделают, не смогут работать с метанолом, говорится в отзыве кабмина. Законопроектом запрещаются розничные продажи этого спирта», — приводит документ газета «Известия». Отраслевые организации должны будут получать специальные лицензии. Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом, являющимся ядом. Газета уточняет, что в проекте отзыва правительства концепцию назвали «актуальной и заслуживающей внимания». Один из самых громких случаев за последнее время — отравление алкогольной продукцией под маркой «Мистер Сидр» с опасными уровнями метилового спирта и эфиров масляной кислоты в 2023 году. Врач-психиатр-нарколог Василий Шуров заявлял, что внешне метанол неотличим от этилового спирта: без запаха, прозрачный и горький на вкус, вызывающий состояние алкогольного опьянения, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования для оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предлагается создать специальный реестр компаний, работающих с этим спиртом, следует из документа. «Чтобы попасть в список, организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить уполномоченные органы о своей деятельности. Компании, которые этого не сделают, не смогут работать с метанолом, говорится в отзыве кабмина. Законопроектом запрещаются розничные продажи этого спирта», — приводит документ газета «Известия». Отраслевые организации должны будут получать специальные лицензии. Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом, являющимся ядом. Газета уточняет, что в проекте отзыва правительства концепцию назвали «актуальной и заслуживающей внимания». Один из самых громких случаев за последнее время — отравление алкогольной продукцией под маркой «Мистер Сидр» с опасными уровнями метилового спирта и эфиров масляной кислоты в 2023 году. Врач-психиатр-нарколог Василий Шуров заявлял, что внешне метанол неотличим от этилового спирта: без запаха, прозрачный и горький на вкус, вызывающий состояние алкогольного опьянения, передает «Царьград».