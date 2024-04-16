16 апреля 2024

В России ужесточат оборот спирта

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, питьевая вода, бутыли с водой
Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом (архивное фото) Фото:

Правительство России поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования для оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предлагается создать специальный реестр компаний, работающих с этим спиртом, следует из документа.

«Чтобы попасть в список, организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить уполномоченные органы о своей деятельности. Компании, которые этого не сделают, не смогут работать с метанолом, говорится в отзыве кабмина. Законопроектом запрещаются розничные продажи этого спирта», — приводит документ газета «Известия». Отраслевые организации должны будут получать специальные лицензии.

Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом, являющимся ядом. Газета уточняет, что в проекте отзыва правительства концепцию назвали «актуальной и заслуживающей внимания».

Один из самых громких случаев за последнее время — отравление алкогольной продукцией под маркой «Мистер Сидр» с опасными уровнями метилового спирта и эфиров масляной кислоты в 2023 году. Врач-психиатр-нарколог Василий Шуров заявлял, что внешне метанол неотличим от этилового спирта: без запаха, прозрачный и горький на вкус, вызывающий состояние алкогольного опьянения, передает «Царьград».

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Правительство России поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования для оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предлагается создать специальный реестр компаний, работающих с этим спиртом, следует из документа. «Чтобы попасть в список, организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить уполномоченные органы о своей деятельности. Компании, которые этого не сделают, не смогут работать с метанолом, говорится в отзыве кабмина. Законопроектом запрещаются розничные продажи этого спирта», — приводит документ газета «Известия». Отраслевые организации должны будут получать специальные лицензии. Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом, являющимся ядом. Газета уточняет, что в проекте отзыва правительства концепцию назвали «актуальной и заслуживающей внимания». Один из самых громких случаев за последнее время — отравление алкогольной продукцией под маркой «Мистер Сидр» с опасными уровнями метилового спирта и эфиров масляной кислоты в 2023 году. Врач-психиатр-нарколог Василий Шуров заявлял, что внешне метанол неотличим от этилового спирта: без запаха, прозрачный и горький на вкус, вызывающий состояние алкогольного опьянения, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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