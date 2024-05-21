21 мая 2024

Большой склад запчастей сгорел под Верхотурьем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тушении пожара участвовали 18 пожарных и шесть спецмашин (архивное фото)
В тушении пожара участвовали 18 пожарных и шесть спецмашин (архивное фото) Фото:

В селе Кордюково под Верхотурьем (Свердловская область) вечером 21 мая сгорел склад запчастей. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«21.05.2024 года в 17:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Верхотурский городской округ, село Кордюково, улица Центральная. На площади 250 квадратных метров сгорел склад запчастей», — говорится на сайте ведомства.

На тушение огня выехали 18 пожарных и шесть машин спецтехники. Огонь удалось локализовать уже в 17:30, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершились в 18:45.

Пожар распространился на площади 250 квадратных метров
Пожар распространился на площади 250 квадратных метров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Кордюково под Верхотурьем (Свердловская область) вечером 21 мая сгорел склад запчастей. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «21.05.2024 года в 17:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Верхотурский городской округ, село Кордюково, улица Центральная. На площади 250 квадратных метров сгорел склад запчастей», — говорится на сайте ведомства. На тушение огня выехали 18 пожарных и шесть машин спецтехники. Огонь удалось локализовать уже в 17:30, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершились в 18:45.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...