В селе Кордюково под Верхотурьем (Свердловская область) вечером 21 мая сгорел склад запчастей. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«21.05.2024 года в 17:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Верхотурский городской округ, село Кордюково, улица Центральная. На площади 250 квадратных метров сгорел склад запчастей», — говорится на сайте ведомства.
На тушение огня выехали 18 пожарных и шесть машин спецтехники. Огонь удалось локализовать уже в 17:30, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершились в 18:45.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!