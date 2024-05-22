В ХМАО воспитателей детского сада обвинили в пьянстве на работе

Жители Нефтеюганска обвинили воспитателей детского сада «Сказка» в распитии алкоголя на рабочем месте. При этом в застолье участвуют не только воспитатели, но и руководство дошкольного учреждения.
«В Нефтеюганске в детском садике „Сказка“ руководство бухают с педагогами, специалистами, воспитателями и нянечками на рабочем месте, в группе маленьких неговорящих детей, пока дети спят без присмотра. После празднования эти же специалисты работали бухие с детьми», — указано в посте tg-канала «Это Юганск. Детка».
Свои доводы автор поста подкрепил видео, которое якобы было снято в детском саду. На записи несколько сотрудников дошкольного учреждения устроили застолье, где видна бутылка, похожая на шампанское. За разъяснением журналист агентства обратился в администрацию Нефтеюганска. Там обещали подготовить ответ.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска пожаловались в полицию из-за избиения ребенка в детском саду. По факту случившегося правоохранители начали проверку.
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