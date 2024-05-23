В Свердловской области мать участника СВО умерла за 2 дня до похорон сына

23 мая 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Прощание с матерью пройдет вслед за похоронами сына Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Северный (Свердловская область) 50-летняя Елена Поздеева, мать погибшего на СВО Владислава Поздеева, скончалась перед похоронами сына. Женщина умерла за два дня до прощания с ним. «С глубочайшим прискорбием сообщаем, для нас, жителей поселка „Северный“ — это настоящее горе. Вчера [22 мая] ушла из жизни мама погибшего в СВО, Влада Поздеева. Материнское сердце не выдержало, остановилось, так и не дождавшись сына, чтобы попрощаться с ним», — говорится в сообщении группы «Северный» во «ВКонтакте». Там же указано, что похороны сына состоятся 24 мая, а похороны матери — 25 мая. Гибель 29-летнего Владислава Поздеева URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Елена Поздеева и ее сын Фото: группа «Северный» во «ВКонтакте» (https://vk.com/public206004104) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Северный (Свердловская область) 50-летняя Елена Поздеева, мать погибшего на СВО Владислава Поздеева, скончалась перед похоронами сына. Женщина умерла за два дня до прощания с ним. «С глубочайшим прискорбием сообщаем, для нас, жителей поселка „Северный“ — это настоящее горе. Вчера [22 мая] ушла из жизни мама погибшего в СВО, Влада Поздеева. Материнское сердце не выдержало, остановилось, так и не дождавшись сына, чтобы попрощаться с ним», — говорится в сообщении группы «Северный» во «ВКонтакте». Там же указано, что похороны сына состоятся 24 мая, а похороны матери — 25 мая. Гибель 29-летнего Владислава Поздеева URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.