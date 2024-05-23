В Свердловской области мать участника СВО умерла за 2 дня до похорон сына

В поселке Северный (Свердловская область) 50-летняя Елена Поздеева, мать погибшего на СВО Владислава Поздеева, скончалась перед похоронами сына. Женщина умерла за два дня до прощания с ним.
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, для нас, жителей поселка „Северный“ — это настоящее горе. Вчера [22 мая] ушла из жизни мама погибшего в СВО, Влада Поздеева. Материнское сердце не выдержало, остановилось, так и не дождавшись сына, чтобы попрощаться с ним», — говорится в сообщении группы «Северный» во «ВКонтакте».
Там же указано, что похороны сына состоятся 24 мая, а похороны матери — 25 мая. Гибель 29-летнего Владислава Поздеева URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
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