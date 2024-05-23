В Роспотребнадзоре ХМАО развеяли миф о невозвратных товарах в интернете

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Товар можно вернуть в течение семи дне
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В Роспотребнадзоре ХМАО развеяли миф о том, что купленный в интернете товар, относящийся к классу невозвратный, нельзя вернуть продавцу. Информация об этом была опубликована в tg-канале ведомства.

«В России существует перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат возврату или обмену на аналогичные товары других характеристик. Однако это правило применимо только к оффлайн-торговле», — указано в посте.

Для возврата необходимо сохранить товарный вид покупки, потребительские свойства и документы об оплате. Отказаться от товара можно в течение семи дней. Не подлежит обмену предмет, выполненный на заказ. «Если чек утерян, можно использовать другие доказательства приобретения товара. Иностранные продавцы также обязаны принимать назад невозвратный товар», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о поддельном сыре. Специалисты объяснили, как определить по запаху натуральный сыр.

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В Роспотребнадзоре ХМАО развеяли миф о том, что купленный в интернете товар, относящийся к классу невозвратный, нельзя вернуть продавцу. Информация об этом была опубликована в tg-канале ведомства. «В России существует перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат возврату или обмену на аналогичные товары других характеристик. Однако это правило применимо только к оффлайн-торговле», — указано в посте. Для возврата необходимо сохранить товарный вид покупки, потребительские свойства и документы об оплате. Отказаться от товара можно в течение семи дней. Не подлежит обмену предмет, выполненный на заказ. «Если чек утерян, можно использовать другие доказательства приобретения товара. Иностранные продавцы также обязаны принимать назад невозвратный товар», — говорится в посте. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о поддельном сыре. Специалисты объяснили, как определить по запаху натуральный сыр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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