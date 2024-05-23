Как получить отсрочку от армии на время учебы в вузе

24 мая 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Имеющий отсрочку по-прежнему остается военнообязанным и подлежит призыву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские студенты могут получить временное освобождение от призыва, если они очно обучаются в вузе с государственной аккредитацией. Все требования подробно изложены на портале «Гоуслуги». URA.RU изучило перечень, а также условия закона, подготовив сводный материал. Кто из студентов вуза может воспользоваться отсрочкой Все отсрочки от армии закреплены в федеральном законе о военной службе. На нее могут рассчитывать студенты бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, которые еще не имеют законченного высшего. Также отсрочка предоставляется студентам магистратуры, которые поступили в вуз сразу после бакалавриата, аспирантам, ординаторам, адъюнктам и ассистентам-стажерам. Как сообщается на портале «Гоуслуги», отсрочка по бакалавриату, специалитету, базовому высшему образованию, магистратуре или очной аспирантуре дается один раз и независимо от того, есть ли в вузе военный учебный центр (ВУЦ). Как сохранить отсрочку Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск. Также она удерживается за перешедшим в том же учреждении с одной образовательной программы на другую и за переведенным в иной вуз с государственной аккредитацией. Получившие право на отсрочку аспиранты могут продлить его на год, если готовят кандидатскую диссертацию. Как можно оформить отсрочку Для получения отсрочки студенту необходимо предоставить в военкомат соответствующее заявление и справку из образовательной организации. В ней должны быть указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и срок окончания учебы. В то же время предусмотрена возможность предоставления отсрочки без личной явки при условии подачи заявления до начала очередного призыва (до 10 марта или до 10 сентября). Решение о предоставлении отсрочки принимается призывной комиссией на основании сведений, полученных военным комиссариатом в электронной форме из государственного информационного ресурса, содержащего актуальные документы воинского учета, либо из системы межведомственного электронного взаимодействия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские студенты могут получить временное освобождение от призыва, если они очно обучаются в вузе с государственной аккредитацией. Все требования подробно изложены на портале «Гоуслуги». URA.RU изучило перечень, а также условия закона, подготовив сводный материал. Все отсрочки от армии закреплены в федеральном законе о военной службе. На нее могут рассчитывать студенты бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, которые еще не имеют законченного высшего. Также отсрочка предоставляется студентам магистратуры, которые поступили в вуз сразу после бакалавриата, аспирантам, ординаторам, адъюнктам и ассистентам-стажерам. Как сообщается на портале «Гоуслуги», отсрочка по бакалавриату, специалитету, базовому высшему образованию, магистратуре или очной аспирантуре дается один раз и независимо от того, есть ли в вузе военный учебный центр (ВУЦ). Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск. Также она удерживается за перешедшим в том же учреждении с одной образовательной программы на другую и за переведенным в иной вуз с государственной аккредитацией. Получившие право на отсрочку аспиранты могут продлить его на год, если готовят кандидатскую диссертацию. Для получения отсрочки студенту необходимо предоставить в военкомат соответствующее заявление и справку из образовательной организации. В ней должны быть указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и срок окончания учебы. В то же время предусмотрена возможность предоставления отсрочки без личной явки при условии подачи заявления до начала очередного призыва (до 10 марта или до 10 сентября). Решение о предоставлении отсрочки принимается призывной комиссией на основании сведений, полученных военным комиссариатом в электронной форме из государственного информационного ресурса, содержащего актуальные документы воинского учета, либо из системы межведомственного электронного взаимодействия.