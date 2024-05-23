23 мая 2024

Школьников собирают в центре Екатеринбурга — красиво отметить последний звонок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускники. Екатеринбург, последний звонок, выпускники
Последние звонки прозвучали 20 мая Фото:

Последний звонок в Екатеринбурге отметят в беспрецедентном — общегородском — формате: с гуляниями под медиаэкраном на улице Вайнера (был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие города). Об этом URA.RU рассказали организаторы ивента.

«Ждем всех выпускников Екатеринбурга на последний школьный звонок. Будет настоящий праздник с зажигательным DJ-сетом, розыгрышем призов и множеством интересных сюрпризов», — анонсируют организаторы. Праздник начнется 25 мая в 18:30.

Последние звонки прозвучали в школах 20 мая. После торжественных линеек девяти- и одиннадцатиклассники отправились бегать у фонтанов, кататься на каруселях и танцевать под, кстати, тем же медиаэкраном. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Последний звонок в Екатеринбурге отметят в беспрецедентном — общегородском — формате: с гуляниями под медиаэкраном на улице Вайнера (был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие города). Об этом URA.RU рассказали организаторы ивента. «Ждем всех выпускников Екатеринбурга на последний школьный звонок. Будет настоящий праздник с зажигательным DJ-сетом, розыгрышем призов и множеством интересных сюрпризов», — анонсируют организаторы. Праздник начнется 25 мая в 18:30. Последние звонки прозвучали в школах 20 мая. После торжественных линеек девяти- и одиннадцатиклассники отправились бегать у фонтанов, кататься на каруселях и танцевать под, кстати, тем же медиаэкраном. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...