Школьников собирают в центре Екатеринбурга — красиво отметить последний звонок

Последний звонок в Екатеринбурге отметят в беспрецедентном — общегородском — формате: с гуляниями под медиаэкраном на улице Вайнера (был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие города). Об этом URA.RU рассказали организаторы ивента.
«Ждем всех выпускников Екатеринбурга на последний школьный звонок. Будет настоящий праздник с зажигательным DJ-сетом, розыгрышем призов и множеством интересных сюрпризов», — анонсируют организаторы. Праздник начнется 25 мая в 18:30.
Последние звонки прозвучали в школах 20 мая. После торжественных линеек девяти- и одиннадцатиклассники отправились бегать у фонтанов, кататься на каруселях и танцевать под, кстати, тем же медиаэкраном. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.
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