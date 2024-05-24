24 мая 2024

В ХМАО риелторы прогнозируют скидки на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Риелторы прогнозируют появление на рынке новых скидок от застройщиков
Риелторы прогнозируют появление на рынке новых скидок от застройщиков Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. Риелтор из Сургута Денис Кравцов рассказал URA.RU, что на фоне возможной отмены льготной ипотеки с господдержкой застройщики могут начать завлекать клиентов акциями, чтобы компенсировать снижение спроса.

«Трудно спрогнозировать как это будет на практике, потому что у застройщиков изначально заложен план по изменению цен. Слабо вериться, что они понизят стоимость на постоянной основе. Скорее всего, это будут какие-то мероприятия в виде временных акций и скидок. Это и сейчас наблюдается, просто будет почаще происходить после 1 июля. Либо же будет стагнация цен», — рассуждает Кравцов.

Срок действия льготной ипотеки с господдержкой в России заканчивается 1 июля. Она распространяется именно на новостройки и дает возможность купить жилье примерно под 8% годовых.

Ранее URA.RU рассказывало, что девелоперы подняли стоимость квартир в строящихся домах. Удорожание отдельных объектов за год, по сравнению с ценами на этапе котлована, может доходить до 30-50%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. Риелтор из Сургута Денис Кравцов рассказал URA.RU, что на фоне возможной отмены льготной ипотеки с господдержкой застройщики могут начать завлекать клиентов акциями, чтобы компенсировать снижение спроса. «Трудно спрогнозировать как это будет на практике, потому что у застройщиков изначально заложен план по изменению цен. Слабо вериться, что они понизят стоимость на постоянной основе. Скорее всего, это будут какие-то мероприятия в виде временных акций и скидок. Это и сейчас наблюдается, просто будет почаще происходить после 1 июля. Либо же будет стагнация цен», — рассуждает Кравцов. Срок действия льготной ипотеки с господдержкой в России заканчивается 1 июля. Она распространяется именно на новостройки и дает возможность купить жилье примерно под 8% годовых. Ранее URA.RU рассказывало, что девелоперы подняли стоимость квартир в строящихся домах. Удорожание отдельных объектов за год, по сравнению с ценами на этапе котлована, может доходить до 30-50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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