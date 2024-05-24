В ХМАО риелторы прогнозируют скидки на квартиры в новостройках

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. Риелтор из Сургута Денис Кравцов рассказал URA.RU, что на фоне возможной отмены льготной ипотеки с господдержкой застройщики могут начать завлекать клиентов акциями, чтобы компенсировать снижение спроса.
«Трудно спрогнозировать как это будет на практике, потому что у застройщиков изначально заложен план по изменению цен. Слабо вериться, что они понизят стоимость на постоянной основе. Скорее всего, это будут какие-то мероприятия в виде временных акций и скидок. Это и сейчас наблюдается, просто будет почаще происходить после 1 июля. Либо же будет стагнация цен», — рассуждает Кравцов.
Срок действия льготной ипотеки с господдержкой в России заканчивается 1 июля. Она распространяется именно на новостройки и дает возможность купить жилье примерно под 8% годовых.
Ранее URA.RU рассказывало, что девелоперы подняли стоимость квартир в строящихся домах. Удорожание отдельных объектов за год, по сравнению с ценами на этапе котлована, может доходить до 30-50%.
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