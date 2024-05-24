Губернатор ХМАО лично поздравила выпускников с последним звонком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Комарова стала гостем на празднике выпускников Ханты-Мансийска
Наталья Комарова стала гостем на празднике выпускников Ханты-Мансийска Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравила выпускников «Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А» в Ханты-Мансийске с последним звонком. Об этом сообщили на сайте правительства ХМАО.

«Обращаюсь к вам, уважаемые выпускники, как к носителям русского языка, с просьбой: делать все для того, чтобы сохранить его богатство, потенциал и передавать свои знания следующим поколениям. <...> Сегодня я транслирую задачу, которую поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин — все вместе мы должны сохранять и беречь наш язык», — процитировали главу региона на сайте.

Также выпускников поздравили педагоги, родители и директор школы Ксения Букренева. Она подчеркнула, что в Югре есть все возможности для самореализации для каждого из учеников. «В Югре для вас открыты все дороги — лучшие вузы, колледжи. Перспективные градообразующие предприятия ждут вас», — дала напутствие директор учреждения. По традиции, сложившейся в Центре образования, выпускники подарили первоклассникам специальные экокубы для выращивания растений, которые те, в свою очередь, высадят во дворе школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравила выпускников «Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А» в Ханты-Мансийске с последним звонком. Об этом сообщили на сайте правительства ХМАО. «Обращаюсь к вам, уважаемые выпускники, как к носителям русского языка, с просьбой: делать все для того, чтобы сохранить его богатство, потенциал и передавать свои знания следующим поколениям. <...> Сегодня я транслирую задачу, которую поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин — все вместе мы должны сохранять и беречь наш язык», — процитировали главу региона на сайте. Также выпускников поздравили педагоги, родители и директор школы Ксения Букренева. Она подчеркнула, что в Югре есть все возможности для самореализации для каждого из учеников. «В Югре для вас открыты все дороги — лучшие вузы, колледжи. Перспективные градообразующие предприятия ждут вас», — дала напутствие директор учреждения. По традиции, сложившейся в Центре образования, выпускники подарили первоклассникам специальные экокубы для выращивания растений, которые те, в свою очередь, высадят во дворе школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...