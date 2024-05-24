Губернатор ХМАО лично поздравила выпускников с последним звонком

Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравила выпускников «Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А» в Ханты-Мансийске с последним звонком. Об этом сообщили на сайте правительства ХМАО.
«Обращаюсь к вам, уважаемые выпускники, как к носителям русского языка, с просьбой: делать все для того, чтобы сохранить его богатство, потенциал и передавать свои знания следующим поколениям. <...> Сегодня я транслирую задачу, которую поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин — все вместе мы должны сохранять и беречь наш язык», — процитировали главу региона на сайте.
Также выпускников поздравили педагоги, родители и директор школы Ксения Букренева. Она подчеркнула, что в Югре есть все возможности для самореализации для каждого из учеников. «В Югре для вас открыты все дороги — лучшие вузы, колледжи. Перспективные градообразующие предприятия ждут вас», — дала напутствие директор учреждения. По традиции, сложившейся в Центре образования, выпускники подарили первоклассникам специальные экокубы для выращивания растений, которые те, в свою очередь, высадят во дворе школы.
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