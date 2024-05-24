В Германии предложили Бербок изучить СМИ и не врать о Путине

Министра иностранных дел ФРГ Анналене Бербок призвали перечитать высказывания президента России Владимира Путина и не искажать его слова в будущем. Об этом сообщила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
«Нам говорят (в МИД Германии — ред. URA.RU), что (президент России Владимир — ред. URA.RU) Путин не хочет вести переговоры (по Украине — ред. URA.RU)», — заявила она в своем видеоблоге на YouTube. Она отметила, что заголовки немецкой прессы выглядят иначе, а Бербок, вероятно, не читает никаких газет.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Она отметила, что проведение РФ ядерных учений говорит о нежелании страны достичь мира.
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