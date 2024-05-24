24 мая 2024

В Германии предложили Бербок изучить СМИ и не врать о Путине

© Служба новостей «URA.RU»
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Немецкий политик призвал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок не искажать слова Путина
Немецкий политик призвал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок не искажать слова Путина Фото:

Министра иностранных дел ФРГ Анналене Бербок призвали перечитать высказывания президента России Владимира Путина и не искажать его слова в будущем. Об этом сообщила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

«Нам говорят (в МИД Германии — ред. URA.RU), что (президент России Владимир — ред. URA.RU) Путин не хочет вести переговоры (по Украине — ред. URA.RU)», — заявила она в своем видеоблоге на YouTube. Она отметила, что заголовки немецкой прессы выглядят иначе, а Бербок, вероятно, не читает никаких газет.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Она отметила, что проведение РФ ядерных учений говорит о нежелании страны достичь мира.

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Министра иностранных дел ФРГ Анналене Бербок призвали перечитать высказывания президента России Владимира Путина и не искажать его слова в будущем. Об этом сообщила немецкий политик Сара Вагенкнехт. «Нам говорят (в МИД Германии — ред. URA.RU), что (президент России Владимир — ред. URA.RU) Путин не хочет вести переговоры (по Украине — ред. URA.RU)», — заявила она в своем видеоблоге на YouTube. Она отметила, что заголовки немецкой прессы выглядят иначе, а Бербок, вероятно, не читает никаких газет. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Она отметила, что проведение РФ ядерных учений говорит о нежелании страны достичь мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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