Глава МИД ФРГ Бербок набросилась на Путина с безосновательными обвинениям

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в неготовности начать переговоры по Украине

22 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Бербок заявила, что учения России говорят о нежелании вести диалог Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF во время своего визита в Киев. «Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — утверждает Бербок. Она также выразила мнение, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании страны достичь мира. При этом глава немецкого МИД не привела никаких доказательств. Президент неоднократно заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по Украине. Так, в недавнем интервью китайскому информационному агентству Синьхуа отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине. Он подчеркнул, что главная проблема переговоров заключается в надежности гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права. При этом на Украине любые переговоры с Россией запрещены на законодательном уровне президентом Владимиром Зеленским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF во время своего визита в Киев. «Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — утверждает Бербок. Она также выразила мнение, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании страны достичь мира. При этом глава немецкого МИД не привела никаких доказательств. Президент неоднократно заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по Украине. Так, в недавнем интервью китайскому информационному агентству Синьхуа отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине. Он подчеркнул, что главная проблема переговоров заключается в надежности гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права. При этом на Украине любые переговоры с Россией запрещены на законодательном уровне президентом Владимиром Зеленским.