Глава МИД ФРГ Бербок набросилась на Путина с безосновательными обвинениям

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в неготовности начать переговоры по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock,  stock, Анналена Бербок
Бербок заявила, что учения России говорят о нежелании вести диалог Фото:

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF во время своего визита в Киев.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — утверждает Бербок. Она также выразила мнение, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании страны достичь мира. При этом глава немецкого МИД не привела никаких доказательств.

Президент неоднократно заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по Украине. Так, в недавнем интервью китайскому информационному агентству Синьхуа отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине. Он подчеркнул, что главная проблема переговоров заключается в надежности гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права. При этом на Украине любые переговоры с Россией запрещены на законодательном уровне президентом Владимиром Зеленским.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в отказе от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF во время своего визита в Киев. «Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — утверждает Бербок. Она также выразила мнение, что проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании страны достичь мира. При этом глава немецкого МИД не привела никаких доказательств. Президент неоднократно заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по Украине. Так, в недавнем интервью китайскому информационному агентству Синьхуа отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине. Он подчеркнул, что главная проблема переговоров заключается в надежности гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права. При этом на Украине любые переговоры с Россией запрещены на законодательном уровне президентом Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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