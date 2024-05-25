Из Челябинска в Монголию экспортировали партию комбикорма весом в 65 тонн

26 мая 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Это уже вторая с начала года партия комбикорма, которую экспортируют в Монголию (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Из Челябинска в Монголию экспортировали вторую с начала года партию комбикорма для крупного рогатого скота весом в 65,2 тонны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора. «Оформлены необходимые документы для отгрузки в Монголию очередной партии комбикорма для крупного рогатого скота общим весом 65,2 тонны. В этом году в Монголию уже было экспортировано 64,8 тонны комбикормов», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Перед экспортом комбикорм проверили в лаборатории на соответствие требованиям страны-импортера. Качество подтверждено в челябинском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Также из Челябинской области на экспорт в этом году было отправлено в Узбекистан 3,5 тонны колбасных изделий. Челябинскому «Союзпищепрому» ранее разрешили экспорт кормов в республики Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Афганистан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, комиссия решила, что продукция компании соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран. «Союзпищепром» рекомендовали включить в реестр экспортеров системы «Цербер». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинска в Монголию экспортировали вторую с начала года партию комбикорма для крупного рогатого скота весом в 65,2 тонны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора. «Оформлены необходимые документы для отгрузки в Монголию очередной партии комбикорма для крупного рогатого скота общим весом 65,2 тонны. В этом году в Монголию уже было экспортировано 64,8 тонны комбикормов», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Перед экспортом комбикорм проверили в лаборатории на соответствие требованиям страны-импортера. Качество подтверждено в челябинском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Также из Челябинской области на экспорт в этом году было отправлено в Узбекистан 3,5 тонны колбасных изделий. Челябинскому «Союзпищепрому» ранее разрешили экспорт кормов в республики Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Афганистан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, комиссия решила, что продукция компании соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран. «Союзпищепром» рекомендовали включить в реестр экспортеров системы «Цербер».