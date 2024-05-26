Власти ХМАО засекретили кандидатов на пост главы Сургута

Власти ХМАО засекретили данные о кандидатах на пост главы крупнейшего окружного города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.
«Политблок ХМАО дал установку засекретить данные о кандидатах на пост главы Сургута. Конкурсная комиссия будет объявлять только количество претендентов на должность градоначальника, без разглашения персональных данных», — сообщил собеседник.
Также он добавил, что имена кандидатов станут известны только в день заседания конкурсной комиссии, которая состоится 1 июля. Для уточнения информации журналист агентства обратился в департамент внутренней политики. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута объявила конкурс на пост главы города. В списке кандидатов уже зарегистрировался безработный сургутянин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!