26 мая 2024

Власти ХМАО засекретили кандидатов на пост главы Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидатов объявят в день проведения конкурса
Кандидатов объявят в день проведения конкурса Фото:

Власти ХМАО засекретили данные о кандидатах на пост главы крупнейшего окружного города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Политблок ХМАО дал установку засекретить данные о кандидатах на пост главы Сургута. Конкурсная комиссия будет объявлять только количество претендентов на должность градоначальника, без разглашения персональных данных», — сообщил собеседник.

Также он добавил, что имена кандидатов станут известны только в день заседания конкурсной комиссии, которая состоится 1 июля. Для уточнения информации журналист агентства обратился в департамент внутренней политики. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута объявила конкурс на пост главы города. В списке кандидатов уже зарегистрировался безработный сургутянин.

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Власти ХМАО засекретили данные о кандидатах на пост главы крупнейшего окружного города. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «Политблок ХМАО дал установку засекретить данные о кандидатах на пост главы Сургута. Конкурсная комиссия будет объявлять только количество претендентов на должность градоначальника, без разглашения персональных данных», — сообщил собеседник. Также он добавил, что имена кандидатов станут известны только в день заседания конкурсной комиссии, которая состоится 1 июля. Для уточнения информации журналист агентства обратился в департамент внутренней политики. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута объявила конкурс на пост главы города. В списке кандидатов уже зарегистрировался безработный сургутянин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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