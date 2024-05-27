На пермской трассе поменяли дорожные знаки и изменили приоритетность движения

28 мая 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

На трассе поменяли знаки (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU На трассе «Кунгур — Соликамск» в Пермском крае с 31 мая изменится приоритетность движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На трассе „Кунгур — Соликамск“ в районе города Чусовой, на отвороте на Горнозаводск с 31 мая изменится приоритетность движения. Машины, следующие из Горнозаводска в Чусовой, получают приоритет на проезд участка», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что это решение было принято после проведения диагностики интенсивности движения на данном участке, которая показала, что со стороны Горнозаводска и в обратном направлении транспортный поток превышает количество автомобилей, которые движутся в сторону Губахи и Кизела. На перекрестке установлены новые дорожные знаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе «Кунгур — Соликамск» в Пермском крае с 31 мая изменится приоритетность движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На трассе „Кунгур — Соликамск“ в районе города Чусовой, на отвороте на Горнозаводск с 31 мая изменится приоритетность движения. Машины, следующие из Горнозаводска в Чусовой, получают приоритет на проезд участка», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что это решение было принято после проведения диагностики интенсивности движения на данном участке, которая показала, что со стороны Горнозаводска и в обратном направлении транспортный поток превышает количество автомобилей, которые движутся в сторону Губахи и Кизела. На перекрестке установлены новые дорожные знаки.