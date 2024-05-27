27 мая 2024

На пермской трассе поменяли дорожные знаки и изменили приоритетность движения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указатели, таблички. Пермский край, июнь 2021, пешеходный переход, трасса, 112
На трассе поменяли знаки (архивное фото) Фото:

На трассе «Кунгур — Соликамск» в Пермском крае с 31 мая изменится приоритетность движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На трассе „Кунгур — Соликамск“ в районе города Чусовой, на отвороте на Горнозаводск с 31 мая изменится приоритетность движения. Машины, следующие из Горнозаводска в Чусовой, получают приоритет на проезд участка», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что это решение было принято после проведения диагностики интенсивности движения на данном участке, которая показала, что со стороны Горнозаводска и в обратном направлении транспортный поток превышает количество автомобилей, которые движутся в сторону Губахи и Кизела. На перекрестке установлены новые дорожные знаки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе «Кунгур — Соликамск» в Пермском крае с 31 мая изменится приоритетность движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На трассе „Кунгур — Соликамск“ в районе города Чусовой, на отвороте на Горнозаводск с 31 мая изменится приоритетность движения. Машины, следующие из Горнозаводска в Чусовой, получают приоритет на проезд участка», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что это решение было принято после проведения диагностики интенсивности движения на данном участке, которая показала, что со стороны Горнозаводска и в обратном направлении транспортный поток превышает количество автомобилей, которые движутся в сторону Губахи и Кизела. На перекрестке установлены новые дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...