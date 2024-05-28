Политика Молдавии Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы

28 мая 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Задержание произошло в аэропорту Кишинева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Лидер оппозиционной партии «Шанс» в Молдавии Алексей Лунгу был задержан в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где он принимал участие в форуме БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе политического блока «Победа». «Алексея Лунгу задержали в аэропорту после прилета из Москвы с мероприятия БРИКС», — сообщает пресс-служба блока «Победа». Информацию передает РИА Новости. В последние месяцы власти Молдавии усилили контроль над прибывающими из России. В апреле были задержаны участники московского съезда, выступающие за интеграцию Молдавии в ЕАЭС и создавшие политический блок «Победа». Некоторые из них были освобождены спустя несколько часов после прибытия. Ранее полиция провела обыски у сторонников блока и изъяла значительные суммы денег в рамках расследования дела о контрабанде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер оппозиционной партии «Шанс» в Молдавии Алексей Лунгу был задержан в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где он принимал участие в форуме БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе политического блока «Победа». «Алексея Лунгу задержали в аэропорту после прилета из Москвы с мероприятия БРИКС», — сообщает пресс-служба блока «Победа». Информацию передает РИА Новости. В последние месяцы власти Молдавии усилили контроль над прибывающими из России. В апреле были задержаны участники московского съезда, выступающие за интеграцию Молдавии в ЕАЭС и создавшие политический блок «Победа». Некоторые из них были освобождены спустя несколько часов после прибытия. Ранее полиция провела обыски у сторонников блока и изъяла значительные суммы денег в рамках расследования дела о контрабанде.