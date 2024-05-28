28 мая 2024

Политика Молдавии Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы

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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, пассажиры, защитные маски
Задержание произошло в аэропорту Кишинева Фото:

Лидер оппозиционной партии «Шанс» в Молдавии Алексей Лунгу был задержан в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где он принимал участие в форуме БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе политического блока «Победа».

«Алексея Лунгу задержали в аэропорту после прилета из Москвы с мероприятия БРИКС», — сообщает пресс-служба блока «Победа». Информацию передает РИА Новости.

В последние месяцы власти Молдавии усилили контроль над прибывающими из России. В апреле были задержаны участники московского съезда, выступающие за интеграцию Молдавии в ЕАЭС и создавшие политический блок «Победа». Некоторые из них были освобождены спустя несколько часов после прибытия. Ранее полиция провела обыски у сторонников блока и изъяла значительные суммы денег в рамках расследования дела о контрабанде.

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Лидер оппозиционной партии «Шанс» в Молдавии Алексей Лунгу был задержан в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где он принимал участие в форуме БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе политического блока «Победа». «Алексея Лунгу задержали в аэропорту после прилета из Москвы с мероприятия БРИКС», — сообщает пресс-служба блока «Победа». Информацию передает РИА Новости. В последние месяцы власти Молдавии усилили контроль над прибывающими из России. В апреле были задержаны участники московского съезда, выступающие за интеграцию Молдавии в ЕАЭС и создавшие политический блок «Победа». Некоторые из них были освобождены спустя несколько часов после прибытия. Ранее полиция провела обыски у сторонников блока и изъяла значительные суммы денег в рамках расследования дела о контрабанде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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