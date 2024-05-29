Депрессивные челябинцы больше платят за электричество

Депрессивные жители Челябинска оплачивают более высокие счета за электричество. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), ученые установили связь между разумным потреблением и психическим благополучием человека.
«Наличие депрессии, финансовой зависимости, недовольства состоянием здоровья ведет к тому, что люди менее склонны к экономии энергии. Тогда как позитивно настроенные горожане, не отягощенные кредитами и заботами о жилье, открыты к использованию экологических технологий и склонны больше задумываться о будущем планеты» — отметила доцент кафедры «Экология и химическая технология» ЮУрГУ Татьяна Крупнова.
В рамках исследования было опрошено более 600 челябинцев в возрасте от 20 до 70 лет. Результаты показали, что большая часть опрошенных осознает негативное влияние человека на окружающую среду и верит в возможность личного вклада в ее улучшение. Тем не менее многие жители города продолжают тратить энергию неэкономно, что связано с компенсаторными психологическими механизмами, связанными с последовательностью «чувства-эмоции-поведение».
Совместное исследование группы социологов и экологов показало, что большинство опрошенных используют для освещения энергоэффективные светодиодные лампы. Но четверть горожан все-таки не спешат их применять в своем быту. Почти половину респондентов не интересовала энергоэффективность приобретаемой ими бытовой техники, а свыше 40% респондентов сообщили, что их телевизор и компьютер всегда включены. Половина респондентов никогда не слышали о теплосберегающих технологиях. Пятая часть респондентов слышала о них, но никогда не использовала, поскольку они очень дорогие.
Ученые ЮУрГУ предложили методику, результатом которой стало вычисление индекса энергосберегающего поведения (ESBI) челябинцев. Порядка 50% жителей показали удовлетворительные значения этого индекса, у 40% он оказался высоким, у 3% крайне высоким, а в расточительном энергопотреблении признался каждый десятый житель Челябинска. Исследование прошло при поддержке программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты».
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