Глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД обжалует арест

Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александр Луканин, которого отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
«Защитник Луканина подал апелляционную жалобу 24 мая», — кратко пояснили в инстанции. В Свердловский областной суд жалоба пока не поступила. Дозвониться до адвоката Луканина корреспонденту не удалось. Он не ответил на звонок.
О задержании Луканина стало известно 23 мая. Операцией по поимке занимались сотрудники ФСБ. Под стражей Луканин будет находиться как минимум до 20 июля.
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