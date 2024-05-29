Глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД обжалует арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Андрея Луканина обвиняют в превышении должностных полномочий Фото:

Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александр Луканин, которого отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Защитник Луканина подал апелляционную жалобу 24 мая», — кратко пояснили в инстанции. В Свердловский областной суд жалоба пока не поступила. Дозвониться до адвоката Луканина корреспонденту не удалось. Он не ответил на звонок.

О задержании Луканина стало известно 23 мая. Операцией по поимке занимались сотрудники ФСБ. Под стражей Луканин будет находиться как минимум до 20 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александр Луканин, которого отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Защитник Луканина подал апелляционную жалобу 24 мая», — кратко пояснили в инстанции. В Свердловский областной суд жалоба пока не поступила. Дозвониться до адвоката Луканина корреспонденту не удалось. Он не ответил на звонок. О задержании Луканина стало известно 23 мая. Операцией по поимке занимались сотрудники ФСБ. Под стражей Луканин будет находиться как минимум до 20 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...