Глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД обжалует арест

29 мая 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Андрея Луканина обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александр Луканин, которого отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Защитник Луканина подал апелляционную жалобу 24 мая», — кратко пояснили в инстанции. В Свердловский областной суд жалоба пока не поступила. Дозвониться до адвоката Луканина корреспонденту не удалось. Он не ответил на звонок. О задержании Луканина стало известно 23 мая. Операцией по поимке занимались сотрудники ФСБ. Под стражей Луканин будет находиться как минимум до 20 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александр Луканин, которого отправили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Защитник Луканина подал апелляционную жалобу 24 мая», — кратко пояснили в инстанции. В Свердловский областной суд жалоба пока не поступила. Дозвониться до адвоката Луканина корреспонденту не удалось. Он не ответил на звонок. О задержании Луканина стало известно 23 мая. Операцией по поимке занимались сотрудники ФСБ. Под стражей Луканин будет находиться как минимум до 20 июля.