В Воронеже загорелся педуниверситет

Из окон вуза идет густой дым (архивное фото)
В здании Воронежского государственного педагогического университета произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Пожар произошел в здании Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина», — передает Shot. Уточняется, что из окон вуза идет густой черный дым. На месте работают сотрудники МЧС, Информации о пострадавших нет.
UPD (21:50 мск): сообщение о возгорании в вузе поступило в 21:07 по местному времени. Пожар локализован.
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