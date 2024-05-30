30 мая 2024

В Воронеже загорелся педуниверситет

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Из окон вуза идет густой дым (архивное фото) Фото:

В здании Воронежского государственного педагогического университета произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Пожар произошел в здании Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина», — передает Shot. Уточняется, что из окон вуза идет густой черный дым. На месте работают сотрудники МЧС, Информации о пострадавших нет.

UPD (21:50 мск): сообщение о возгорании в вузе поступило в 21:07 по местному времени. Пожар локализован.

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В здании Воронежского государственного педагогического университета произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пожар произошел в здании Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина», — передает Shot. Уточняется, что из окон вуза идет густой черный дым. На месте работают сотрудники МЧС, Информации о пострадавших нет. UPD (21:50 мск): сообщение о возгорании в вузе поступило в 21:07 по местному времени. Пожар локализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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