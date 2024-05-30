В Воронеже загорелся педуниверситет

30 мая 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Из окон вуза идет густой дым (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В здании Воронежского государственного педагогического университета произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пожар произошел в здании Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина», — передает Shot. Уточняется, что из окон вуза идет густой черный дым. На месте работают сотрудники МЧС, Информации о пострадавших нет. UPD (21:50 мск): сообщение о возгорании в вузе поступило в 21:07 по местному времени. Пожар локализован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здании Воронежского государственного педагогического университета произошел пожар. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пожар произошел в здании Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина», — передает Shot. Уточняется, что из окон вуза идет густой черный дым. На месте работают сотрудники МЧС, Информации о пострадавших нет. UPD (21:50 мск): сообщение о возгорании в вузе поступило в 21:07 по местному времени. Пожар локализован.