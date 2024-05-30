30 мая 2024

Гостиницы взвинтили цены для туристов в ХМАО

Стоимость проживания в гостиницах ХМАО выросла на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах выросла на 15%
Стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах выросла на 15% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах. С начала года номера в подобных отелях подорожали в среднем по региону более чем на 15%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

«Проживание в гостинице с четырьмя и пятью звездами, по данным на конец мая, в среднем обойдется в 3068 рублей с человека за сутки. В начале января стоимость была на уровне 2650 рублей. Соответственно, цена выросла на 15,7%», — следует из статистики ведомства.

Меньше подорожали отели, которые имеют две звезды. За аналогичный период ценник в них поднялся лишь на 4% до 1647 рублей. И практически не изменилась цена в гостиницах класса три и одна звезда, а также в мотелях. Сутки здесь обойдутся примерно в две и полторы тысячи рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало о росте стоимости на другие услуги и продукцию в ХМАО. Среди прочего цены на овощи выросли на 9%, а сыр подорожал на 6,5%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах. С начала года номера в подобных отелях подорожали в среднем по региону более чем на 15%, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «Проживание в гостинице с четырьмя и пятью звездами, по данным на конец мая, в среднем обойдется в 3068 рублей с человека за сутки. В начале января стоимость была на уровне 2650 рублей. Соответственно, цена выросла на 15,7%», — следует из статистики ведомства. Меньше подорожали отели, которые имеют две звезды. За аналогичный период ценник в них поднялся лишь на 4% до 1647 рублей. И практически не изменилась цена в гостиницах класса три и одна звезда, а также в мотелях. Сутки здесь обойдутся примерно в две и полторы тысячи рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало о росте стоимости на другие услуги и продукцию в ХМАО. Среди прочего цены на овощи выросли на 9%, а сыр подорожал на 6,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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