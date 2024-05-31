Двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в гибели людей

Следователи СК РФ считают, что ряд сотрудников подмосковного «Крокус Сити Холла» причастны к гибели 80 человек, которые не смогли выбраться из здания во время пожара. В результате люди сгорели или задохнулись от дыма, прячась в различных помещениях. Согласно материалам уголовного дела, обвинения предъявлены двум работникам ТЦ.
«Фигурантами дела стали два сотрудника „Крокус Сити Холла“. Претензии сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, а потому многие зрители не смогли покинуть горящее здание. В результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа», — передает «Коммерсант» подробности расследования.
Новое уголовное дело объединено с делом о самом теракте. Фигуранты обвинения свою вину не признали и утверждают, что пожарные выходы были открыты, а выбраться людям помешали террористы.
Заявление о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после теракта в «Крокусе» на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина поступило ранее от адвоката пострадавших. Они считают, что владельцы комплекса допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью.
При этом сотрудники «Крокуса» заявили, что за несколько недель до теракта проходили инструктаж на случай ЧП. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли 143 человека.
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