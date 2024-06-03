Киркорова простили в Молдове

Российскому артисту Филиппу Киркорову разрешили въезд в Молдову. Об этом стало известно из решения Кишиневского суда.
«Киркоров снова сможет приехать в Республику Молдова», — передает решение суда канал TV8. Там добавили, что исполнитель выиграл дело в суде, оспорив закон, запрещавший ему доступ в страну.
Решение суда было озвучено 30 мая. Судьи постановили, что запрет, введенный Пограничной полицией в аэропорту 28 июля 2022 года, будет отменен.
В июле 2022 года пограничники Молдовы не пустили Филиппа Киркорова в страну. Киркоров прилетел в Кишинев из Стамбула, но ему отказали во въезде. Позже власти Молдавии сообщили, что у них есть чёрный список, в который попали не только российские политики, но и некоторые деятели культуры, включая Киркорова, передает Life.
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