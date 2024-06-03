ФСБ подготовится к борьбе с террористами в Свердловской области

04 июня 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Учения пройдут с 4 по 5 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Рефтинском и Асбестовском округе Свердловской области 4 и 5 июня пройдут антитеррористические учения бойцов ФСБ на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. «Оперштаб в Свердловской области проводит тактико-специальное учение, направленное на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах топливно-энергетического комплекса и социальной инфраструктуры. Мероприятия в Рефтинском и Асбестовском округе продлятся до вечера 5 июня», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В учениях будут участвовать сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, органов власти и местного самоуправления. Пресс-служба УФСБ просит местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие силовикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Рефтинском и Асбестовском округе Свердловской области 4 и 5 июня пройдут антитеррористические учения бойцов ФСБ на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области. «Оперштаб в Свердловской области проводит тактико-специальное учение, направленное на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах топливно-энергетического комплекса и социальной инфраструктуры. Мероприятия в Рефтинском и Асбестовском округе продлятся до вечера 5 июня», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». В учениях будут участвовать сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, органов власти и местного самоуправления. Пресс-служба УФСБ просит местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие силовикам.