В ХМАО полиция начала проверку из-за стрельбы в человека на вечеринке

Полиция ХМАО начала проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что молодые люди на вечеринке выстрелили из пневматического пистолета в подростка. О начале проверки URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Мы уже обратили внимание на публикацию. Случай зафиксирован. Началась проверка», — сообщили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все участники вечеринки. В полицию с заявлением никто не обращался.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели дело на подростка, который стрелял по людям из пневматического пистолета. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».
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