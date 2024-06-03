03 июня 2024

В ХМАО полиция начала проверку из-за стрельбы в человека на вечеринке

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает участников происшествия
Полиция устанавливает участников происшествия Фото:

Полиция ХМАО начала проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что молодые люди на вечеринке выстрелили из пневматического пистолета в подростка. О начале проверки URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Мы уже обратили внимание на публикацию. Случай зафиксирован. Началась проверка», — сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все участники вечеринки. В полицию с заявлением никто не обращался.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели дело на подростка, который стрелял по людям из пневматического пистолета. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

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Полиция ХМАО начала проверку после публикации в социальных сетях информации о том, что молодые люди на вечеринке выстрелили из пневматического пистолета в подростка. О начале проверки URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Мы уже обратили внимание на публикацию. Случай зафиксирован. Началась проверка», — сообщили в ведомстве. Сейчас устанавливаются все участники вечеринки. В полицию с заявлением никто не обращался. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели дело на подростка, который стрелял по людям из пневматического пистолета. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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