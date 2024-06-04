04 июня 2024

ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР и подняли флаг России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные подняли в поселке флаг России и Российской империи
Российские военные подняли в поселке флаг России и Российской империи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под контроль поселок Парасковиевка в ДНР на Угледарском направлении. В населенном пункте были подняты государственный флаг России и Российской империи, сообщили военкоры.

«ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР (Угледарское направление). В поселке подняты флаги РФ и Российской империи», — рассказали военкоры в telegram-канале «Военндело».

Парасковиевка примыкает к селу Константиновка, расположенному у дороги, которая соединяет освобожденную армией России Марьинку с Угледаром. По словам военкоров, именно через Константиновку проходит «северный маршрут» снабжения припасами и вооружением угледарской группировки ВСУ.

Российские военные из группировки «Юг» за сутки уничтожили 470 украинских солдат и смогли улучшить положение по переднему краю фронтовой зоны в ДНР. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ взяли под контроль поселок Парасковиевка в ДНР на Угледарском направлении. В населенном пункте были подняты государственный флаг России и Российской империи, сообщили военкоры. «ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР (Угледарское направление). В поселке подняты флаги РФ и Российской империи», — рассказали военкоры в telegram-канале «Военндело». Парасковиевка примыкает к селу Константиновка, расположенному у дороги, которая соединяет освобожденную армией России Марьинку с Угледаром. По словам военкоров, именно через Константиновку проходит «северный маршрут» снабжения припасами и вооружением угледарской группировки ВСУ. Российские военные из группировки «Юг» за сутки уничтожили 470 украинских солдат и смогли улучшить положение по переднему краю фронтовой зоны в ДНР. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...