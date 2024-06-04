ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР и подняли флаг России

ВС РФ взяли под контроль поселок Парасковиевка в ДНР на Угледарском направлении. В населенном пункте были подняты государственный флаг России и Российской империи, сообщили военкоры.
«ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР (Угледарское направление). В поселке подняты флаги РФ и Российской империи», — рассказали военкоры в telegram-канале «Военндело».
Парасковиевка примыкает к селу Константиновка, расположенному у дороги, которая соединяет освобожденную армией России Марьинку с Угледаром. По словам военкоров, именно через Константиновку проходит «северный маршрут» снабжения припасами и вооружением угледарской группировки ВСУ.
Российские военные из группировки «Юг» за сутки уничтожили 470 украинских солдат и смогли улучшить положение по переднему краю фронтовой зоны в ДНР. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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