04 июня 2024

В ХМАО жители жестоко избили наркоторговца

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане устроили криминальные разборки из-за наркошопа
Югорчане устроили криминальные разборки из-за наркошопа Фото:

В Сургутском районе двое мужчин и женщина жестоко избили югорчанина, который якобы взялся распространять запрещенные вещества через тайники-закладки и «кинул» наркомагазин. Полиция установила участников инцидента.

«Показательная расправа произошла в районе Федоровского (Сургутский район, ХМАО). Мужчину, который якобы был закладчиком и провинился перед магазином, угрожая пистолетом вывезли в пустырь и жестоко избили. После чего справили на него нужду», — сообщает tg-канал "К-Информ". Он же опубликовал 12-минутное видео с расправой над мужчиной.

В полиции URA.RU сообщили, что участники инцидента задержаны. Возбуждено уголовное дело. «Участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции по Сургутскому району, в отношении граждан, наносивших побои, возбуждена статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Проверка продолжается», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мигрант пойдет под суд из-за крупной партии наркотиков. Он планировал распространить на территории региона семь килограммов синтетических запрещенных препаратов.

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В Сургутском районе двое мужчин и женщина жестоко избили югорчанина, который якобы взялся распространять запрещенные вещества через тайники-закладки и «кинул» наркомагазин. Полиция установила участников инцидента. «Показательная расправа произошла в районе Федоровского (Сургутский район, ХМАО). Мужчину, который якобы был закладчиком и провинился перед магазином, угрожая пистолетом вывезли в пустырь и жестоко избили. После чего справили на него нужду», — сообщает tg-канал "К-Информ". Он же опубликовал 12-минутное видео с расправой над мужчиной. В полиции URA.RU сообщили, что участники инцидента задержаны. Возбуждено уголовное дело. «Участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции по Сургутскому району, в отношении граждан, наносивших побои, возбуждена статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Проверка продолжается», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мигрант пойдет под суд из-за крупной партии наркотиков. Он планировал распространить на территории региона семь килограммов синтетических запрещенных препаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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