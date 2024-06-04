В ХМАО жители жестоко избили наркоторговца

В Сургутском районе двое мужчин и женщина жестоко избили югорчанина, который якобы взялся распространять запрещенные вещества через тайники-закладки и «кинул» наркомагазин. Полиция установила участников инцидента.
«Показательная расправа произошла в районе Федоровского (Сургутский район, ХМАО). Мужчину, который якобы был закладчиком и провинился перед магазином, угрожая пистолетом вывезли в пустырь и жестоко избили. После чего справили на него нужду», — сообщает tg-канал "К-Информ". Он же опубликовал 12-минутное видео с расправой над мужчиной.
В полиции URA.RU сообщили, что участники инцидента задержаны. Возбуждено уголовное дело. «Участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции по Сургутскому району, в отношении граждан, наносивших побои, возбуждена статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Проверка продолжается», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мигрант пойдет под суд из-за крупной партии наркотиков. Он планировал распространить на территории региона семь килограммов синтетических запрещенных препаратов.
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