Свердловские врачи спасли 36-летнюю женщину из Удмуртии после жуткого ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Врачи поставили на ноги женщину, пострадавшую в ДТП (архивное фото) Фото:

Свердловские медики и реабилитологи вернули к жизни 36-летнюю Анну Бузмакову из Удмуртии после тяжелого ДТП. Женщина перенесла серьезные травмы, но благодаря усилиям специалистов и современному оборудованию она смогла встать на ноги. О сложном пути к восстановлению URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Пациентка, поступившая в отделение реабилитации, ничего не могла делать самостоятельно. Мы начали с занятий ЛФК в палате. Тренировки проводились дозировано, несколько раз в день», — рассказала врач отделения медицинской реабилитации ЦГКБ №3 Дарья Сойко. Молодая женщина постепенно училась сидеть, вставать, ходить.

Бузмакова прошла долгий путь реабилитации, научившись заново выполнять основные двигательные функции. Специалисты больницы, используя индивидуально подобранные методики и современное оборудование, помогли ей вернуться к активной жизни. Анна научилась передвигаться самостоятельно на длительные расстояния, выполнять все виды повседневной активности. Пациентке проведено необходимое лечение, восстановлена мелкая и крупная моторики. Дальнейшее восстановление женщина проходит в Удмуртии под наблюдением врачей по месту жительства.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские медики и реабилитологи вернули к жизни 36-летнюю Анну Бузмакову из Удмуртии после тяжелого ДТП. Женщина перенесла серьезные травмы, но благодаря усилиям специалистов и современному оборудованию она смогла встать на ноги. О сложном пути к восстановлению URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Пациентка, поступившая в отделение реабилитации, ничего не могла делать самостоятельно. Мы начали с занятий ЛФК в палате. Тренировки проводились дозировано, несколько раз в день», — рассказала врач отделения медицинской реабилитации ЦГКБ №3 Дарья Сойко. Молодая женщина постепенно училась сидеть, вставать, ходить. Бузмакова прошла долгий путь реабилитации, научившись заново выполнять основные двигательные функции. Специалисты больницы, используя индивидуально подобранные методики и современное оборудование, помогли ей вернуться к активной жизни. Анна научилась передвигаться самостоятельно на длительные расстояния, выполнять все виды повседневной активности. Пациентке проведено необходимое лечение, восстановлена мелкая и крупная моторики. Дальнейшее восстановление женщина проходит в Удмуртии под наблюдением врачей по месту жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...