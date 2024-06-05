Свердловские медики и реабилитологи вернули к жизни 36-летнюю Анну Бузмакову из Удмуртии после тяжелого ДТП. Женщина перенесла серьезные травмы, но благодаря усилиям специалистов и современному оборудованию она смогла встать на ноги. О сложном пути к восстановлению URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Пациентка, поступившая в отделение реабилитации, ничего не могла делать самостоятельно. Мы начали с занятий ЛФК в палате. Тренировки проводились дозировано, несколько раз в день», — рассказала врач отделения медицинской реабилитации ЦГКБ №3 Дарья Сойко. Молодая женщина постепенно училась сидеть, вставать, ходить.
Бузмакова прошла долгий путь реабилитации, научившись заново выполнять основные двигательные функции. Специалисты больницы, используя индивидуально подобранные методики и современное оборудование, помогли ей вернуться к активной жизни. Анна научилась передвигаться самостоятельно на длительные расстояния, выполнять все виды повседневной активности. Пациентке проведено необходимое лечение, восстановлена мелкая и крупная моторики. Дальнейшее восстановление женщина проходит в Удмуртии под наблюдением врачей по месту жительства.
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