Свердловские врачи спасли 36-летнюю женщину из Удмуртии после жуткого ДТП. Фото

05 июня 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Врачи поставили на ноги женщину, пострадавшую в ДТП (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские медики и реабилитологи вернули к жизни 36-летнюю Анну Бузмакову из Удмуртии после тяжелого ДТП. Женщина перенесла серьезные травмы, но благодаря усилиям специалистов и современному оборудованию она смогла встать на ноги. О сложном пути к восстановлению URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Пациентка, поступившая в отделение реабилитации, ничего не могла делать самостоятельно. Мы начали с занятий ЛФК в палате. Тренировки проводились дозировано, несколько раз в день», — рассказала врач отделения медицинской реабилитации ЦГКБ №3 Дарья Сойко. Молодая женщина постепенно училась сидеть, вставать, ходить. Бузмакова прошла долгий путь реабилитации, научившись заново выполнять основные двигательные функции. Специалисты больницы, используя индивидуально подобранные методики и современное оборудование, помогли ей вернуться к активной жизни. Анна научилась передвигаться самостоятельно на длительные расстояния, выполнять все виды повседневной активности. Пациентке проведено необходимое лечение, восстановлена мелкая и крупная моторики. Дальнейшее восстановление женщина проходит в Удмуртии под наблюдением врачей по месту жительства. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские медики и реабилитологи вернули к жизни 36-летнюю Анну Бузмакову из Удмуртии после тяжелого ДТП. Женщина перенесла серьезные травмы, но благодаря усилиям специалистов и современному оборудованию она смогла встать на ноги. О сложном пути к восстановлению URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Пациентка, поступившая в отделение реабилитации, ничего не могла делать самостоятельно. Мы начали с занятий ЛФК в палате. Тренировки проводились дозировано, несколько раз в день», — рассказала врач отделения медицинской реабилитации ЦГКБ №3 Дарья Сойко. Молодая женщина постепенно училась сидеть, вставать, ходить. Бузмакова прошла долгий путь реабилитации, научившись заново выполнять основные двигательные функции. Специалисты больницы, используя индивидуально подобранные методики и современное оборудование, помогли ей вернуться к активной жизни. Анна научилась передвигаться самостоятельно на длительные расстояния, выполнять все виды повседневной активности. Пациентке проведено необходимое лечение, восстановлена мелкая и крупная моторики. Дальнейшее восстановление женщина проходит в Удмуртии под наблюдением врачей по месту жительства.