В Нижневартовске отменят транспортные карты в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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В нижневартовских автобусах перестанут работать старые транспортные карты
В нижневартовских автобусах перестанут работать старые транспортные карты Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) отменят транспортные карты «ТТК» с 30 июня 2024 года. Они перестанут действовать в городских автобусах, карты синего цвета продолжат работать на пригородных маршрутах.

«После 30 июня оплата проезда по желто-коричневым транспортным картам „ТТК“, которые продавали пассажирам ПАТП-1 и ПАТП-2, станет недоступной. Картами „ТТК“ синего цвета оплатить городскую поездку нельзя — они продолжают работать только на межмуниципальных и пригородных маршрутах (101, 103 и др.) предприятия ПАТП-1», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.

Изменение способов оплаты проезда в общественном транспорте Нижневартовска связано с появлением новой компании «Домтрансавто» — перевозчика, которая обслуживает городские маршруты. Терминалы в автобусах принимают оплату с карт систем «МИР», «MasterCard», «VISA» и «UnionPay» всех банков, а также карту «СберТройка». Устройство поддерживает NFC, поэтому можно оплачивать проезд смартфоном через платёжные приложения.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации системы общественного транспорта. В городе обновлен парк автобусов.

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В Нижневартовске (ХМАО) отменят транспортные карты «ТТК» с 30 июня 2024 года. Они перестанут действовать в городских автобусах, карты синего цвета продолжат работать на пригородных маршрутах. «После 30 июня оплата проезда по желто-коричневым транспортным картам „ТТК“, которые продавали пассажирам ПАТП-1 и ПАТП-2, станет недоступной. Картами „ТТК“ синего цвета оплатить городскую поездку нельзя — они продолжают работать только на межмуниципальных и пригородных маршрутах (101, 103 и др.) предприятия ПАТП-1», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. Изменение способов оплаты проезда в общественном транспорте Нижневартовска связано с появлением новой компании «Домтрансавто» — перевозчика, которая обслуживает городские маршруты. Терминалы в автобусах принимают оплату с карт систем «МИР», «MasterCard», «VISA» и «UnionPay» всех банков, а также карту «СберТройка». Устройство поддерживает NFC, поэтому можно оплачивать проезд смартфоном через платёжные приложения. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации системы общественного транспорта. В городе обновлен парк автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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