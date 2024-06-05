В Нижневартовске отменят транспортные карты в автобусах

В Нижневартовске (ХМАО) отменят транспортные карты «ТТК» с 30 июня 2024 года. Они перестанут действовать в городских автобусах, карты синего цвета продолжат работать на пригородных маршрутах.
«После 30 июня оплата проезда по желто-коричневым транспортным картам „ТТК“, которые продавали пассажирам ПАТП-1 и ПАТП-2, станет недоступной. Картами „ТТК“ синего цвета оплатить городскую поездку нельзя — они продолжают работать только на межмуниципальных и пригородных маршрутах (101, 103 и др.) предприятия ПАТП-1», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.
Изменение способов оплаты проезда в общественном транспорте Нижневартовска связано с появлением новой компании «Домтрансавто» — перевозчика, которая обслуживает городские маршруты. Терминалы в автобусах принимают оплату с карт систем «МИР», «MasterCard», «VISA» и «UnionPay» всех банков, а также карту «СберТройка». Устройство поддерживает NFC, поэтому можно оплачивать проезд смартфоном через платёжные приложения.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации системы общественного транспорта. В городе обновлен парк автобусов.
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