Куйвашев, Орлов и Симановский дали шахматный бой гроссмейстеру Карякину. Фото

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Все три VIP-партии завершились вничью
Все три VIP-партии завершились вничью

Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский публично сразились с именитым российским гроссмейстером Сергеем Карякиным под медиаэкраном в центре Екатеринбурга, подаренным городу «Сима-лендом». В какой-то момент поединок перестал походить на выставочный, передает корреспондент URA.RU.

Шахматные столы появились под необычно украшенным медиаэкраном — местом постоянных ивентов — впервые. Горожане разных возрастов состязались за ними с самого утра, а те, кому не хватало места, размещались на импровизированных шахматных стойках в виде бочек. Затем началось большое шоу: с воздушными гимнастками, концертом группы Blues Line, в обстановке торжества. Количество желающих понаблюдать за праздником прибавлялось ежеминутно.

За игрой наблюдали десятки увлеченных зрителей
За игрой наблюдали десятки увлеченных зрителей

Карякин пришел заранее — вместе со своим тренером Денисом Хисматуллиным и исполнительным директором свердловской шахматной федерации Альбертом Степаняном. Когда появилась информация, что главные гости подходят, Карякин исчез, но вскоре вернулся на площадку уже в компании VIP-гостей. Десятки заинтригованных зрителей встретили их аплодисментами. До этого Куйвашев, Орлов и Симановский (он, президент областной шахматной федерации, и пригласил Карякина) обходили площадки мотофестиваля «Движение».

Карякин перед сеансом одновременной игры на десяти досках был максимально сосредоточен. Даже не готовился к тому, что перед игрой Степанян предоставит ему слово. «Потому что я мысленно в сражении, в игре. Но в любом случае очень приятно приехать в Екатеринбург. Совсем недавно здесь открывали здесь шахматный клуб — в штабе общественной поддержки „Единой России“», — отметил спортсмен.

Партия началась. За столами Карякину также оппонировали юные шахматисты из других регионов, проходящие сборы на Урале.

Фестиваль Движение: Блюз и шахматы на Вайнера. Екатеринбург
Сергей Карякин и Евгений Куйвашев хорошо друг друга знают
Фото:

Игра Карякин-Куйвашев продлилась шесть минут. Договорились о ничьей. Губернатор с азартом просчитывал каждый свой ход. Скоро из сеанса с тем же результатом вышел Орлов. Уже после радостный он признался корреспонденту, что готовился к поединку. Симановский — большой любитель шахмат — хотел победы. Подсказки ему шли с трех сторон — от веселых Куйвашева («Все сегодня работают на Андрея Моисеевича») и Орлова, а также Хисматуллина. «Единственный, кто делает ход, не дожидаясь меня», — обратил внимание на тактику бизнесмена Карякин. Орлов и Куйвашев, переглядываясь, отметили увлеченность товарища. Подошла гроссмейстер Лея Гарифуллина: «Всех очень рада видеть».

Симановский еще успел поблагодарить Куйвашева за присутствие. А потом все же согласился на ничью. Ему, Карякину, Куйвашеву и Орлову вручили символические медали. В кругу организаторов в это же время обсуждали, что крутое событие станет новой городской традицией.

Карякин остался в эпицентре праздника — завершить масштабную партию, пообщаться и пофотографироваться с горожанами. Орлов с улицы Вайнера отправился в Исторический сквер, где бурлила активность фестиваля «Движение» и все готовились к выступлению хедлайнера — L’One. А Куйвашев — в сторону своей резиденции.

Необычную партию предваряло красочное шоу
Необычную партию предваряло красочное шоу
Те, кому не хватило досок, сумели выкрутиться
Те, кому не хватило досок, сумели выкрутиться
Фестиваль Движение: Блюз и шахматы на Вайнера. Екатеринбург
Соперниками Карякина также были дети из других российских регионов
Фото:
Фестиваль Движение: Блюз и шахматы на Вайнера. Екатеринбург
Статусным шахматистам помогал тренер Сергея Карякина
Фото:
Фестиваль Движение: Блюз и шахматы на Вайнера. Екатеринбург
Все проходило в максимально торжественной обстановке
Фото:
Фестиваль Движение: Блюз и шахматы на Вайнера. Екатеринбург
Евгений Куйвашев первым согласился на ничью
Фото:
Фестиваль Движение: Блюз и шахматы на Вайнера. Екатеринбург
Алексей Орлов признался, что готовился к мини-турниру
Фото:
Фестиваль Движение: Блюз и шахматы на Вайнера. Екатеринбург
Все были в приподнятом настроении
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Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский публично сразились с именитым российским гроссмейстером Сергеем Карякиным под медиаэкраном в центре Екатеринбурга, подаренным городу «Сима-лендом». В какой-то момент поединок перестал походить на выставочный, передает корреспондент URA.RU. Шахматные столы появились под необычно украшенным медиаэкраном — местом постоянных ивентов — впервые. Горожане разных возрастов состязались за ними с самого утра, а те, кому не хватало места, размещались на импровизированных шахматных стойках в виде бочек. Затем началось большое шоу: с воздушными гимнастками, концертом группы Blues Line, в обстановке торжества. Количество желающих понаблюдать за праздником прибавлялось ежеминутно. Карякин пришел заранее — вместе со своим тренером Денисом Хисматуллиным и исполнительным директором свердловской шахматной федерации Альбертом Степаняном. Когда появилась информация, что главные гости подходят, Карякин исчез, но вскоре вернулся на площадку уже в компании VIP-гостей. Десятки заинтригованных зрителей встретили их аплодисментами. До этого Куйвашев, Орлов и Симановский (он, президент областной шахматной федерации, и пригласил Карякина) обходили площадки мотофестиваля «Движение». Карякин перед сеансом одновременной игры на десяти досках был максимально сосредоточен. Даже не готовился к тому, что перед игрой Степанян предоставит ему слово. «Потому что я мысленно в сражении, в игре. Но в любом случае очень приятно приехать в Екатеринбург. Совсем недавно здесь открывали здесь шахматный клуб — в штабе общественной поддержки „Единой России“», — отметил спортсмен. Партия началась. За столами Карякину также оппонировали юные шахматисты из других регионов, проходящие сборы на Урале. Игра Карякин-Куйвашев продлилась шесть минут. Договорились о ничьей. Губернатор с азартом просчитывал каждый свой ход. Скоро из сеанса с тем же результатом вышел Орлов. Уже после радостный он признался корреспонденту, что готовился к поединку. Симановский — большой любитель шахмат — хотел победы. Подсказки ему шли с трех сторон — от веселых Куйвашева («Все сегодня работают на Андрея Моисеевича») и Орлова, а также Хисматуллина. «Единственный, кто делает ход, не дожидаясь меня», — обратил внимание на тактику бизнесмена Карякин. Орлов и Куйвашев, переглядываясь, отметили увлеченность товарища. Подошла гроссмейстер Лея Гарифуллина: «Всех очень рада видеть». Симановский еще успел поблагодарить Куйвашева за присутствие. А потом все же согласился на ничью. Ему, Карякину, Куйвашеву и Орлову вручили символические медали. В кругу организаторов в это же время обсуждали, что крутое событие станет новой городской традицией. Карякин остался в эпицентре праздника — завершить масштабную партию, пообщаться и пофотографироваться с горожанами. Орлов с улицы Вайнера отправился в Исторический сквер, где бурлила активность фестиваля «Движение» и все готовились к выступлению хедлайнера — L’One. А Куйвашев — в сторону своей резиденции.
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