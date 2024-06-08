Все три VIP-партии завершились вничью Фото предоставлено организаторами события

Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский публично сразились с именитым российским гроссмейстером Сергеем Карякиным под медиаэкраном в центре Екатеринбурга, подаренным городу «Сима-лендом». В какой-то момент поединок перестал походить на выставочный, передает корреспондент URA.RU.

Шахматные столы появились под необычно украшенным медиаэкраном — местом постоянных ивентов — впервые. Горожане разных возрастов состязались за ними с самого утра, а те, кому не хватало места, размещались на импровизированных шахматных стойках в виде бочек. Затем началось большое шоу: с воздушными гимнастками, концертом группы Blues Line, в обстановке торжества. Количество желающих понаблюдать за праздником прибавлялось ежеминутно.

За игрой наблюдали десятки увлеченных зрителей Фото предоставлено организаторами события

Карякин пришел заранее — вместе со своим тренером Денисом Хисматуллиным и исполнительным директором свердловской шахматной федерации Альбертом Степаняном. Когда появилась информация, что главные гости подходят, Карякин исчез, но вскоре вернулся на площадку уже в компании VIP-гостей. Десятки заинтригованных зрителей встретили их аплодисментами. До этого Куйвашев, Орлов и Симановский (он, президент областной шахматной федерации, и пригласил Карякина) обходили площадки мотофестиваля «Движение».

Карякин перед сеансом одновременной игры на десяти досках был максимально сосредоточен. Даже не готовился к тому, что перед игрой Степанян предоставит ему слово. «Потому что я мысленно в сражении, в игре. Но в любом случае очень приятно приехать в Екатеринбург. Совсем недавно здесь открывали здесь шахматный клуб — в штабе общественной поддержки „Единой России“», — отметил спортсмен.

Партия началась. За столами Карякину также оппонировали юные шахматисты из других регионов, проходящие сборы на Урале.

Сергей Карякин и Евгений Куйвашев хорошо друг друга знают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игра Карякин-Куйвашев продлилась шесть минут. Договорились о ничьей. Губернатор с азартом просчитывал каждый свой ход. Скоро из сеанса с тем же результатом вышел Орлов. Уже после радостный он признался корреспонденту, что готовился к поединку. Симановский — большой любитель шахмат — хотел победы. Подсказки ему шли с трех сторон — от веселых Куйвашева («Все сегодня работают на Андрея Моисеевича») и Орлова, а также Хисматуллина. «Единственный, кто делает ход, не дожидаясь меня», — обратил внимание на тактику бизнесмена Карякин. Орлов и Куйвашев, переглядываясь, отметили увлеченность товарища. Подошла гроссмейстер Лея Гарифуллина: «Всех очень рада видеть».

Симановский еще успел поблагодарить Куйвашева за присутствие. А потом все же согласился на ничью. Ему, Карякину, Куйвашеву и Орлову вручили символические медали. В кругу организаторов в это же время обсуждали, что крутое событие станет новой городской традицией.

Карякин остался в эпицентре праздника — завершить масштабную партию, пообщаться и пофотографироваться с горожанами. Орлов с улицы Вайнера отправился в Исторический сквер, где бурлила активность фестиваля «Движение» и все готовились к выступлению хедлайнера — L’One. А Куйвашев — в сторону своей резиденции.

Необычную партию предваряло красочное шоу Фото предоставлено организаторами события

Фото предоставлено организаторами события

Те, кому не хватило досок, сумели выкрутиться Фото предоставлено организаторами события

Соперниками Карякина также были дети из других российских регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Статусным шахматистам помогал тренер Сергея Карякина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все проходило в максимально торжественной обстановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Куйвашев первым согласился на ничью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Орлов признался, что готовился к мини-турниру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все были в приподнятом настроении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU