Сотни поклонников собрались на концерт группы Uma2rman, несмотря на то, что весь день в Екатеринбурге идет дождь. Артисты спели в рамках мотофестиваля «Движение». Как прошли выступление и второй день проекта — в фоторепортаже URA.RU.
Большая часть площадок располагалась на улице, из-за этого некоторые планы команде «Движения» пришлось поменять. Например, отменить семейные спортивные игры на стадионе «Динамо» и раньше времени свернуть мероприятия на улице Вайнера, где должны были дать концерт детские коллективы. В Историческом сквере тоже было немноголюдно по сравнению с первым днем, хотя здесь выступали Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60» и другие.
Народу заметно прибавилось лишь ближе к выступлению группы Uma2rman. Музыканты пели на сцене у Капсулы времени, где исполнили свои главные хиты: «Просковья», «Кажется», «Ночной дозор», «В городе лето» и другие.
При этом организаторы уверены, что «Движение» вернется на Урал и следующим летом. Об этом они тонко намекнули в одном из постов в telegram-канале.
Фестиваль проходил 8 и 9 июня сразу в двух городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Всего было задействовано более 30 площадок. На 8 Марта прошли мотосоревнования, на улице Вайнера работала шахматная площадка, где свердловские VIP сыграли с именитым гроссмейстером Сергеем Карякиным, а вечером на главной сцене выступили певец L’ONE, группы «Папин Олимпос», «Ундервуд» и другие.
Одним из ярких событий дня стал мотопробег из Верхней Пышмы в Екатеринбург, в котором поучаствовало около двух тысяч байкеров. В колонне был замечен и глава свердловского управления ФСБ Игорь Николаев.
С погодой горожанам на второй день фестиваля не повезло
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Сотни поклонников собрались на концерт группы Uma2rman, несмотря на то, что весь день в Екатеринбурге идет дождь. Артисты спели в рамках мотофестиваля «Движение». Как прошли выступление и второй день проекта — в фоторепортаже URA.RU. Большая часть площадок располагалась на улице, из-за этого некоторые планы команде «Движения» пришлось поменять. Например, отменить семейные спортивные игры на стадионе «Динамо» и раньше времени свернуть мероприятия на улице Вайнера, где должны были дать концерт детские коллективы. В Историческом сквере тоже было немноголюдно по сравнению с первым днем, хотя здесь выступали Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60» и другие. Народу заметно прибавилось лишь ближе к выступлению группы Uma2rman. Музыканты пели на сцене у Капсулы времени, где исполнили свои главные хиты: «Просковья», «Кажется», «Ночной дозор», «В городе лето» и другие. При этом организаторы уверены, что «Движение» вернется на Урал и следующим летом. Об этом они тонко намекнули в одном из постов в telegram-канале. Фестиваль проходил 8 и 9 июня сразу в двух городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Всего было задействовано более 30 площадок. На 8 Марта прошли мотосоревнования, на улице Вайнера работала шахматная площадка, где свердловские VIP сыграли с именитым гроссмейстером Сергеем Карякиным, а вечером на главной сцене выступили певец L’ONE, группы «Папин Олимпос», «Ундервуд» и другие. Одним из ярких событий дня стал мотопробег из Верхней Пышмы в Екатеринбург, в котором поучаствовало около двух тысяч байкеров. В колонне был замечен и глава свердловского управления ФСБ Игорь Николаев.