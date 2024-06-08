08 июня 2024

Сотни екатеринбуржцев пришли на звездный концерт, несмотря на дождь. Фото, видео

В Екатеринбурге завершился мотофестиваль «Движение»
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа Uma2rman завершала фестиваль «Движение»
Группа Uma2rman завершала фестиваль «Движение» Фото:

Сотни поклонников собрались на концерт группы Uma2rman, несмотря на то, что весь день в Екатеринбурге идет дождь. Артисты спели в рамках мотофестиваля «Движение». Как прошли выступление и второй день проекта — в фоторепортаже URA.RU.

Большая часть площадок располагалась на улице, из-за этого некоторые планы команде «Движения» пришлось поменять. Например, отменить семейные спортивные игры на стадионе «Динамо» и раньше времени свернуть мероприятия на улице Вайнера, где должны были дать концерт детские коллективы. В Историческом сквере тоже было немноголюдно по сравнению с первым днем, хотя здесь выступали Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60» и другие.

Народу заметно прибавилось лишь ближе к выступлению группы Uma2rman. Музыканты пели на сцене у Капсулы времени, где исполнили свои главные хиты: «Просковья», «Кажется», «Ночной дозор», «В городе лето» и другие.

При этом организаторы уверены, что «Движение» вернется на Урал и следующим летом. Об этом они тонко намекнули в одном из постов в telegram-канале.

Фестиваль проходил 8 и 9 июня сразу в двух городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Всего было задействовано более 30 площадок. На 8 Марта прошли мотосоревнования, на улице Вайнера работала шахматная площадка, где свердловские VIP сыграли с именитым гроссмейстером Сергеем Карякиным, а вечером на главной сцене выступили певец L’ONE, группы «Папин Олимпос», «Ундервуд» и другие.

Одним из ярких событий дня стал мотопробег из Верхней Пышмы в Екатеринбург, в котором поучаствовало около двух тысяч байкеров. В колонне был замечен и глава свердловского управления ФСБ Игорь Николаев.

Площадки фестиваля Движение. Екатеринбург
С погодой горожанам на второй день фестиваля не повезло
Фото:
Площадки фестиваля Движение. Екатеринбург
От непогоды можно было укрыться на специальных трибунах
Фото:
Площадки фестиваля Движение. Екатеринбург
На площадках днем было немноголюдно
Фото:
Площадки фестиваля Движение. Екатеринбург
На 8 Марта можно было провести тест-драйв техники
Фото:
Площадки фестиваля Движение. Екатеринбург
Площадку для эндуро начали разбирать сразу после проведения соревнований
Фото:
Площадки фестиваля Движение. Екатеринбург
У информационного центра люди прятались от дождя
Фото:
А так многолюдно было на концерте
А так многолюдно было на концерте
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Группа Uma2rman исполнила любимые всеми песни
Группа Uma2rman исполнила любимые всеми песни
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У сцены были зажигательные танцы
У сцены были зажигательные танцы
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Песни на язык жестов переводила сурдопереводчица
Песни на язык жестов переводила сурдопереводчица
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И еще несколько кадров с концерта
И еще несколько кадров с концерта
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Сотни поклонников собрались на концерт группы Uma2rman, несмотря на то, что весь день в Екатеринбурге идет дождь. Артисты спели в рамках мотофестиваля «Движение». Как прошли выступление и второй день проекта — в фоторепортаже URA.RU. Большая часть площадок располагалась на улице, из-за этого некоторые планы команде «Движения» пришлось поменять. Например, отменить семейные спортивные игры на стадионе «Динамо» и раньше времени свернуть мероприятия на улице Вайнера, где должны были дать концерт детские коллективы. В Историческом сквере тоже было немноголюдно по сравнению с первым днем, хотя здесь выступали Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60» и другие. Народу заметно прибавилось лишь ближе к выступлению группы Uma2rman. Музыканты пели на сцене у Капсулы времени, где исполнили свои главные хиты: «Просковья», «Кажется», «Ночной дозор», «В городе лето» и другие. При этом организаторы уверены, что «Движение» вернется на Урал и следующим летом. Об этом они тонко намекнули в одном из постов в telegram-канале. Фестиваль проходил 8 и 9 июня сразу в двух городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Всего было задействовано более 30 площадок. На 8 Марта прошли мотосоревнования, на улице Вайнера работала шахматная площадка, где свердловские VIP сыграли с именитым гроссмейстером Сергеем Карякиным, а вечером на главной сцене выступили певец L’ONE, группы «Папин Олимпос», «Ундервуд» и другие. Одним из ярких событий дня стал мотопробег из Верхней Пышмы в Екатеринбург, в котором поучаствовало около двух тысяч байкеров. В колонне был замечен и глава свердловского управления ФСБ Игорь Николаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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