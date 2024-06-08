Сотни екатеринбуржцев пришли на звездный концерт, несмотря на дождь. Фото, видео

В Екатеринбурге завершился мотофестиваль «Движение»

09 июня 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Группа Uma2rman завершала фестиваль «Движение» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотни поклонников собрались на концерт группы Uma2rman, несмотря на то, что весь день в Екатеринбурге идет дождь. Артисты спели в рамках мотофестиваля «Движение». Как прошли выступление и второй день проекта — в фоторепортаже URA.RU. Большая часть площадок располагалась на улице, из-за этого некоторые планы команде «Движения» пришлось поменять. Например, отменить семейные спортивные игры на стадионе «Динамо» и раньше времени свернуть мероприятия на улице Вайнера, где должны были дать концерт детские коллективы. В Историческом сквере тоже было немноголюдно по сравнению с первым днем, хотя здесь выступали Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60» и другие. Народу заметно прибавилось лишь ближе к выступлению группы Uma2rman. Музыканты пели на сцене у Капсулы времени, где исполнили свои главные хиты: «Просковья», «Кажется», «Ночной дозор», «В городе лето» и другие. При этом организаторы уверены, что «Движение» вернется на Урал и следующим летом. Об этом они тонко намекнули в одном из постов в telegram-канале. Фестиваль проходил 8 и 9 июня сразу в двух городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Всего было задействовано более 30 площадок. На 8 Марта прошли мотосоревнования, на улице Вайнера работала шахматная площадка, где свердловские VIP сыграли с именитым гроссмейстером Сергеем Карякиным, а вечером на главной сцене выступили певец L’ONE, группы «Папин Олимпос», «Ундервуд» и другие. Одним из ярких событий дня стал мотопробег из Верхней Пышмы в Екатеринбург, в котором поучаствовало около двух тысяч байкеров. В колонне был замечен и глава свердловского управления ФСБ Игорь Николаев. С погодой горожанам на второй день фестиваля не повезло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От непогоды можно было укрыться на специальных трибунах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На площадках днем было немноголюдно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 8 Марта можно было провести тест-драйв техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Площадку для эндуро начали разбирать сразу после проведения соревнований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У информационного центра люди прятались от дождя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А так многолюдно было на концерте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа Uma2rman исполнила любимые всеми песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У сцены были зажигательные танцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Песни на язык жестов переводила сурдопереводчица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И еще несколько кадров с концерта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни поклонников собрались на концерт группы Uma2rman, несмотря на то, что весь день в Екатеринбурге идет дождь. Артисты спели в рамках мотофестиваля «Движение». Как прошли выступление и второй день проекта — в фоторепортаже URA.RU. Большая часть площадок располагалась на улице, из-за этого некоторые планы команде «Движения» пришлось поменять. Например, отменить семейные спортивные игры на стадионе «Динамо» и раньше времени свернуть мероприятия на улице Вайнера, где должны были дать концерт детские коллективы. В Историческом сквере тоже было немноголюдно по сравнению с первым днем, хотя здесь выступали Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60» и другие. Народу заметно прибавилось лишь ближе к выступлению группы Uma2rman. Музыканты пели на сцене у Капсулы времени, где исполнили свои главные хиты: «Просковья», «Кажется», «Ночной дозор», «В городе лето» и другие. При этом организаторы уверены, что «Движение» вернется на Урал и следующим летом. Об этом они тонко намекнули в одном из постов в telegram-канале. Фестиваль проходил 8 и 9 июня сразу в двух городах — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Всего было задействовано более 30 площадок. На 8 Марта прошли мотосоревнования, на улице Вайнера работала шахматная площадка, где свердловские VIP сыграли с именитым гроссмейстером Сергеем Карякиным, а вечером на главной сцене выступили певец L’ONE, группы «Папин Олимпос», «Ундервуд» и другие. Одним из ярких событий дня стал мотопробег из Верхней Пышмы в Екатеринбург, в котором поучаствовало около двух тысяч байкеров. В колонне был замечен и глава свердловского управления ФСБ Игорь Николаев.