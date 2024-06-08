В мотофестивале «Движение» приняли участие две тысячи байкеров. Фото, видео

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Байкеры проехали от Верхней Пышмы до Екатеринбурга (архивное фото)
Байкеры проехали от Верхней Пышмы до Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В мотопробеге фестиваля музыки, спорта и мотокультуры «Движение» приняли участие около двух тысяч байкеров. Колонна мотоциклистов доехала от Верхней Пышмы до Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Порядка двух тысяч байкеров принимают участие в событии, которое проходит на Среднем Урале с 8 по 9 июня. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и контролируют дорожную безопасность», — говорится в telegram-канале ведомства.

На открытии мероприятия выступил глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов, призвав водителей соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности во время движения колонны. Помимо этого, среди участников мероприятия заметили много высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.

Фестиваль «Движение» стартовал днем 8 июня. Он продлится все выходные. Часть колонны мотоциклистов, уже добравшихся до Екатеринбурга, пришла на молебен у часовни святой Екатерины. К участникам обратился отец Кирилл, который сам является байкером. Подробная программа мероприятия — в афише URA.RU.

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В мотопробеге фестиваля музыки, спорта и мотокультуры «Движение» приняли участие около двух тысяч байкеров. Колонна мотоциклистов доехала от Верхней Пышмы до Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Порядка двух тысяч байкеров принимают участие в событии, которое проходит на Среднем Урале с 8 по 9 июня. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и контролируют дорожную безопасность», — говорится в telegram-канале ведомства. На открытии мероприятия выступил глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов, призвав водителей соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности во время движения колонны. Помимо этого, среди участников мероприятия заметили много высокопоставленных сотрудников силовых ведомств. Фестиваль «Движение» стартовал днем 8 июня. Он продлится все выходные. Часть колонны мотоциклистов, уже добравшихся до Екатеринбурга, пришла на молебен у часовни святой Екатерины. К участникам обратился отец Кирилл, который сам является байкером. Подробная программа мероприятия — в афише URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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