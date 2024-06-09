09 июня 2024
08 июня 2024

Челябинец похвастался крупным уловом щуки на озере Иртяш. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец за два часа поймал семь штук
Челябинец за два часа поймал семь штук Фото:

Житель Челябинской области похвастался богатым уловом с озера Иртяш, которое находится между городами Касли и Озерск. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.

«Иртяш. [Поймал] семь щук — крупняк. Две — по четыре килограмма», — написал Евгений В. 9 июня в паблике «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина прикрепил фотографии своего улова.

Челябинский рыбак ранее рассказал, где в каких водоемах региона поймать самый крупный улов. По словам Владислава Иванова, крупная рыба водится на озерах Аргази, Тургояк, Кисегач, Калды и Уелги. Для любителей речной рыбалки подойдут реки Няза, Ай и Чусовая.

Две пойманные щуки весят по четыре килограмма
Две пойманные щуки весят по четыре килограмма
Фото:

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Житель Челябинской области похвастался богатым уловом с озера Иртяш, которое находится между городами Касли и Озерск. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети. «Иртяш. [Поймал] семь щук — крупняк. Две — по четыре килограмма», — написал Евгений В. 9 июня в паблике «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина прикрепил фотографии своего улова. Челябинский рыбак ранее рассказал, где в каких водоемах региона поймать самый крупный улов. По словам Владислава Иванова, крупная рыба водится на озерах Аргази, Тургояк, Кисегач, Калды и Уелги. Для любителей речной рыбалки подойдут реки Няза, Ай и Чусовая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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