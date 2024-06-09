Житель Челябинской области похвастался богатым уловом с озера Иртяш, которое находится между городами Касли и Озерск. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.
«Иртяш. [Поймал] семь щук — крупняк. Две — по четыре килограмма», — написал Евгений В. 9 июня в паблике «Рыбалка в Челябинской области. Озера» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина прикрепил фотографии своего улова.
Челябинский рыбак ранее рассказал, где в каких водоемах региона поймать самый крупный улов. По словам Владислава Иванова, крупная рыба водится на озерах Аргази, Тургояк, Кисегач, Калды и Уелги. Для любителей речной рыбалки подойдут реки Няза, Ай и Чусовая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!