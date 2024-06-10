В Челябинске за трое суток выпало более половины месячной нормы осадков

В Челябинске за трое суток, с 7 по 9 июня, выпало около половины месячной нормы осадков. Больше всего — в Миассе и Нязепетровске, сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.
«Максимальное количество осадков отмечено на метеостанциях Нязепетровск и Миасс (74% и 82% от месячной нормы), там же зафиксирован очень сильный дождь — 44 мм за 12 часов. По свидетельствам очевидцев произошло подтопление улиц в нескольких городах, в том числе и в Челябинске, где за эти дни выпало больше половины месячной нормы осадков», — сообщили метеорологи.
Синоптики отметили, что непогода образовалась из-за прохождения через регион активного циклона с несколькими фронтальными разделами. Днем можно было наблюдать грозы, ночью и утром местами туманы.
Ранее URA.RU сообщало о штормовом предупреждении с порывами ветра до 25 метров в секунду, сильными ливнями и крупном граде. В Челябинске под мостом на улице Валдайской после дождя утонула машина. В Озерске затопило часть дорог. На юге региона смерч повредил линии электропередач, десятки поселков остались без света.
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