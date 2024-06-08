В Челябинске под мостом утонула машина

В Челябинске под мостом на улице Валдайской после дождя утонула машина. По словам очевидцев, легковой автомобиль полностью затоплен и плавает в огромной луже.
«На Валдайской в сторону садов в очередной раз утонула машина. Фура смогла проехать под мостом, а легковушка — нет. В том году обещали нам сделать ливневку», — приводит слова челябинки «74ру».
Заявка о ЧП уже поступила диспетчеру в МБУ «ЭВИС». Там сообщили, что уже приступили к откачке воды на данном участке.
Около года назад на этом же месте специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду. В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном «капкане». Водителю чудом удалось благополучно выбраться.
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