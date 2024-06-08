В Челябинске под мостом утонула машина

09 июня 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Машины уже не первый раз тонут на улице Валдайской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске под мостом на улице Валдайской после дождя утонула машина. По словам очевидцев, легковой автомобиль полностью затоплен и плавает в огромной луже. «На Валдайской в сторону садов в очередной раз утонула машина. Фура смогла проехать под мостом, а легковушка — нет. В том году обещали нам сделать ливневку», — приводит слова челябинки «74ру». Заявка о ЧП уже поступила диспетчеру в МБУ «ЭВИС». Там сообщили, что уже приступили к откачке воды на данном участке. Около года назад на этом же месте специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду. В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном «капкане». Водителю чудом удалось благополучно выбраться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске под мостом на улице Валдайской после дождя утонула машина. По словам очевидцев, легковой автомобиль полностью затоплен и плавает в огромной луже. «На Валдайской в сторону садов в очередной раз утонула машина. Фура смогла проехать под мостом, а легковушка — нет. В том году обещали нам сделать ливневку», — приводит слова челябинки «74ру». Заявка о ЧП уже поступила диспетчеру в МБУ «ЭВИС». Там сообщили, что уже приступили к откачке воды на данном участке. Около года назад на этом же месте специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду. В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном «капкане». Водителю чудом удалось благополучно выбраться.