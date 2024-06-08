08 июня 2024
07 июня 2024

В Челябинске под мостом утонула машина

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Машины уже не первый раз тонут на улице Валдайской Фото:

В Челябинске под мостом на улице Валдайской после дождя утонула машина. По словам очевидцев, легковой автомобиль полностью затоплен и плавает в огромной луже.

«На Валдайской в сторону садов в очередной раз утонула машина. Фура смогла проехать под мостом, а легковушка — нет. В том году обещали нам сделать ливневку», — приводит слова челябинки «74ру».

Заявка о ЧП уже поступила диспетчеру в МБУ «ЭВИС». Там сообщили, что уже приступили к откачке воды на данном участке.

Около года назад на этом же месте специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду. В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном «капкане». Водителю чудом удалось благополучно выбраться.

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В Челябинске под мостом на улице Валдайской после дождя утонула машина. По словам очевидцев, легковой автомобиль полностью затоплен и плавает в огромной луже. «На Валдайской в сторону садов в очередной раз утонула машина. Фура смогла проехать под мостом, а легковушка — нет. В том году обещали нам сделать ливневку», — приводит слова челябинки «74ру». Заявка о ЧП уже поступила диспетчеру в МБУ «ЭВИС». Там сообщили, что уже приступили к откачке воды на данном участке. Около года назад на этом же месте специалисты МЧС эвакуировали кроссовер Renault Duster, по крышу ушедший под воду. В результате сильного ливня автомобиль оказался в водном «капкане». Водителю чудом удалось благополучно выбраться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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