Жители жалуются на водную блокаду Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) жители жалуются, что часть автодорожных магистралей в городе 9 июня оказалась затоплена водой после дождя. Из-за этого транспорту приходится «плыть» по лужам, а пешеходы не могут пройти по затопленным тротуарам.

«В Озерске машины плывут по волнам на улице Семенова, 3 со стороны Профилактория. Объезжать приходится через Матросова, а это въезд один в квартал», — жалуются жители в группе «Подслушано Озерск» в социальной сети в «ВКонтакте».

Аналогичная ситуация сложилась при выезде из двора по улице Заозерная, 14. Очевидцы отмечают, что водителям приходится преодолевать гигантские лужи, рискуя получить гидроудар автомобиля. Так, по их словам, происходит на данных участках дороги ежегодно, когда начинаются дожди.