В Челябинскую область поступило 28 тонн зараженных абрикосов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед выставлением на прилавок абрикосы отправили на обеззараживание
Перед выставлением на прилавок абрикосы отправили на обеззараживание Фото:

В Челябинскую область поступило 28 тонн зараженных карантинными вредителями абрикосов. Как URA.RU 10 июня заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция направлена на обеззараживание.

«К реализации не разрешены партии абрикосов общим весом 28 тонн. Для фруктов проводится обеззараживание методом фумигации», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Заражение выявили у девяти партий фруктов. В трех случаях продукция была подпорчена восточной плодожоркой, в шести — карантинными видами щитовок.

Всего с 3 по 9 июня в регион привезли из-за рубежа 141 партию растительной продукции. Досмотрено более 2,7 тысячи тонн плодоовощной продукции и 38 тысяч срезов цветов. Специалисты проконтролировали свыше 1,3 тонны черешни, яблок, киви, слив, вишни, абрикосов, персиков и нектаринов.

Также контролировалось состояние овощей: томатов, лука, капусты, перца, моркови, свеклы, картофеля, чеснока. Кроме прочего, в область поступило 22 тонны сухих приправ из Узбекистана. Другими странами экспортерами стали Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Китай.

Всего в регион за неделю поступила 141 партия растительной продукции
Всего в регион за неделю поступила 141 партия растительной продукции
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В Челябинскую область поступило 28 тонн зараженных карантинными вредителями абрикосов. Как URA.RU 10 июня заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция направлена на обеззараживание. «К реализации не разрешены партии абрикосов общим весом 28 тонн. Для фруктов проводится обеззараживание методом фумигации», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Заражение выявили у девяти партий фруктов. В трех случаях продукция была подпорчена восточной плодожоркой, в шести — карантинными видами щитовок. Всего с 3 по 9 июня в регион привезли из-за рубежа 141 партию растительной продукции. Досмотрено более 2,7 тысячи тонн плодоовощной продукции и 38 тысяч срезов цветов. Специалисты проконтролировали свыше 1,3 тонны черешни, яблок, киви, слив, вишни, абрикосов, персиков и нектаринов. Также контролировалось состояние овощей: томатов, лука, капусты, перца, моркови, свеклы, картофеля, чеснока. Кроме прочего, в область поступило 22 тонны сухих приправ из Узбекистана. Другими странами экспортерами стали Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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