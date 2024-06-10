В Челябинскую область поступило 28 тонн зараженных карантинными вредителями абрикосов. Как URA.RU 10 июня заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция направлена на обеззараживание.
«К реализации не разрешены партии абрикосов общим весом 28 тонн. Для фруктов проводится обеззараживание методом фумигации», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Заражение выявили у девяти партий фруктов. В трех случаях продукция была подпорчена восточной плодожоркой, в шести — карантинными видами щитовок.
Всего с 3 по 9 июня в регион привезли из-за рубежа 141 партию растительной продукции. Досмотрено более 2,7 тысячи тонн плодоовощной продукции и 38 тысяч срезов цветов. Специалисты проконтролировали свыше 1,3 тонны черешни, яблок, киви, слив, вишни, абрикосов, персиков и нектаринов.
Также контролировалось состояние овощей: томатов, лука, капусты, перца, моркови, свеклы, картофеля, чеснока. Кроме прочего, в область поступило 22 тонны сухих приправ из Узбекистана. Другими странами экспортерами стали Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Китай.
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